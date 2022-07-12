Thương cho anh shipper bị cướp cả hàng lẫn xe, cộng đồng đã quyên góp 85 triệu giúp anh chi trả

Xã hội 12/07/2022 22:12

Anh shipper đang dừng xe giao hàng cho khách thì bỗng bị kẻ gian leo lên xe phóng đi mất.

Bàng hoàng trước tình huống xảy ra, anh Duy đã đuổi vội theo chiếc xe cùng hàng hóa đang bị tên trộm ‘cao chạy xa bay’. Tuy nhiên, anh chạy theo khoảng 200m thì hoàn toàn mất dấu, vô vọng.

Dẫn nguồn tin trên Tuổi trẻ, vào ngày 12-7, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã trích xuất camera, điều tra tin báo về kẻ tội phạm của anh Nguyễn Khánh Duy (25 tuổi, quê Hưng Yên) vì anh bị mất trộm xe máy.

Thương cho anh shipper bị cướp cả hàng lẫn xe, cộng đồng đã quyên góp 85 triệu giúp anh chi trả - Ảnh 1
Hình ảnh cắt từ camera shipper bị trộm cả xe lẫn hàng. Ảnh: Lao động

Anh Duy cho biết mình là nhân viên giao hàng của Công ty S.. Trưa 11-7, trong lúc anh Duy đang giao hàng cho khách tại hẻm số 113 Võ Duy Ninh (phường 22, quận Bình Thạnh) thì một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, leo lên chiếc xe máy của anh đang đậu rồi nổ máy, phóng đi mất.

Được biết, chiếc xe của anh mới được mua trả góp từ hơn 1 năm trước. Sau khi góp xong được vài tháng thì bị mất như trên. Không chỉ mất chiếc xe vừa trả góp xong, shipper còn nhận được tin báo số hàng trên xe lên đến 20 triệu đồng có nguy cơ phải bồi thường cho khách.

Thương cho anh shipper bị cướp cả hàng lẫn xe, cộng đồng đã quyên góp 85 triệu giúp anh chi trả - Ảnh 2
Chiếc xe bị tên trộm cướp mất. Ảnh: Tuổi trẻ

Duy cho biết, chiếc xe máy là công cụ mưu sinh của vợ chồng anh, mua trả góp cách đây một năm, giá 21 triệu đồng. Không chỉ mất xe, anh còn phải đền cho những khách bị mất hàng hôm đó, ước tính vài chục triệu đồng. Số tiền này quá lớn với khả năng của gia đình.

Cập nhật trên Vnexpress, trong số khách hàng có chị Huỳnh Vy, 26 tuổi, trú quận Bình Thạnh. Chị cho biết, Duy là nhân viên giao hàng quen thuộc ở phường 22, được các gia đình trong khu vực quý mến. "Lúc Duy gọi điện, tôi tưởng có hàng, nhưng không ngờ báo bị mất xe. Hình ảnh trích xuất từ camera thấy bạn ấy đuổi theo tên cướp với vẻ bất lực và tội nghiệp", chị kể.

Thương cho anh shipper bị cướp cả hàng lẫn xe, cộng đồng đã quyên góp 85 triệu giúp anh chi trả - Ảnh 3
Anh Duy thẫn thờ vì bị mất xe và thầm cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp anh trong lúc khó khăn. Ảnh: Vnexpress

Ngay sau đó, chị Vy - nhà hảo tâm đã đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng xã hội quyên góp giúp đỡ. Tiền ủng hộ được gửi trực tiếp vào số tài khoản của người bị hại.

"Trước khi kêu gọi, tôi đã xác minh kỹ. Tôi không tiếc công, tiếc tiền giúp đỡ người khó khăn, chỉ mong giúp đúng người, đúng việc", chị Vy nói.

Chiều 12/7, anh Duy cho biết nhận được 85 triệu đồng từ hàng chục nhà hảo tâm và xin dừng nhận tiền. Anh nói, số tiền này đủ để mua chiếc xe mới, đền hàng cho công ty và dư ra một khoản nhỏ.

Hiện, chàng trai 25 tuổi vẫn chờ kết luận điều tra từ cơ quan công an. Trong ngày mai anh nói sẽ đi mua đồ nghề để tiếp tục công việc.

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