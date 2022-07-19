Sự cố nghiêm trọng xảy ra vào chiều 18/7 đã khiến 4 công nhân tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã xác định được danh tính 4 nạn nhân thương tâm trên.

Dẫn tin trên Vietnamnet, sáng 19/7, UBND tỉnh Phú Thọ có thông tin danh tính 4 nạn nhân tử vong gồm: Anh Vũ Sao Huỳnh (SN 1984), anh Lê Hùng Vinh (SN 1980) cùng ở TP Việt Trì, anh Trần Văn Thắm (SN 1963, ở phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Dương Văn Sau (SN 1984, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Nạn nhân bị thương là Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, ở xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ). Hiện anh Kiên đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều tối 18/7. Ảnh: Vietnamnet

Theo cơ quan chức năng, sự cố xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 18/7. Lúc này, Công ty TNHH Miwon Việt Nam (phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố gas vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán.

Dẫn tin trên Zingnews, khi nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi.

Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, 3 người được xác định tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện.

Một nạn nhân may mắn qua khỏi. Ảnh: Zingnews

Sau khi sự cố xảy ra, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND TP Việt Trì, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan chức năng đã kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố.

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