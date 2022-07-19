Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị tài xế, phụ xe khách đánh dã man phải nhập viện

Xã hội 19/07/2022 16:02

Mâu thuẫn xảy ra khi hai bên có lời qua tiếng lại không được giải quyết. Cụ thể, nạn nhân là ông H. đã bị đánh rách đầu, mặt bầm tím, gãy ngón tay phải nhập viện.

Vốn dĩ sẽ là một trong những hành khách của chuyến xe trên, song, ông Nguyễn Quang Hào và người đi cùng lại bị đánh dã man khiến công an phải vào cuộc điều tra.

Dẫn tin trên Tiền phong mới đây, sau khi vụ việc trên xảy ra, tại cơ quan công an, 3 người của nhà xe Dũng Sửu thừa nhận đã đánh gây thương tích cho ông Nguyễn Quang Hào sau khi xảy ra mâu thuẫn trong việc gửi hàng theo xe khách.

Ngày 19/7, liên quan đến vụ ông Nguyễn Quang Hào (50 tuổi, ở phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) bị tài xế, phụ xe khách (mang BKS 36F - 00264, chạy tuyến Bắc - Nam) đánh dã man phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy - Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Cam Ranh, cho biết, đơn vị đã mời những người liên quan tới làm việc để phục vụ điều tra.

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Ông Nguyễn Quang Hào bị người của xe khách đánh trọng thương ở vùng đầu. Ảnh: Tiền phong

Theo trung tá Huy, làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, cả 3 người của nhà xe Dũng Sửu gồm: Trần Văn Lê, Lê Anh và Mạch Tiến Dũng thừa nhận đã đánh ông Nguyễn Quang Hào và ông Nguyễn Giang Nam (người đi cùng ông Hào). Ngoài ra, một số hành khách trên xe cũng nhảy xuống giúp sức, đánh hai người đàn ông này.

CQĐT đang tích cực xác minh, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Dẫn tin tại Zingnews thời điểm trước đó, anh Hùng, con của nạn nhân đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý nghiêm hành vi đánh người của lái, phụ xe khách.

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị tài xế, phụ xe khách đánh dã man phải nhập viện - Ảnh 2

 

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị tài xế, phụ xe khách đánh dã man phải nhập viện - Ảnh 3
Hiện xe khách mang BKS 36F - 00264 đang bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: Tiền phong

Theo lời kể của anh Nguyễn Trí Hùng (ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), vài ngày trước, gia đình anh đặt xe khách Dũng Sửu về Hà Tĩnh. Xe này đi từ TP.HCM ra Hà Nội, khi xe đến TP Cam Ranh sẽ đón người nhà anh Hùng.

Đến khoảng 13h ngày 17/7, ông Nguyễn Quang Hào (SN 1972, cha anh Nguyễn Trí Hùng) chở 2 người thân ra quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh để đón xe khách. Thời điểm ra đón xe, ông Hào chở theo 2 thùng hải sản làm quà biếu người thân.

Tuy nhiên, phía nhà xe mang BKS 36F-002xx chỉ đồng ý chở hành khách, không chở 2 thùng hải sản. Vì thế, ông Hào và người đi cùng là ông Nam (60 tuổi) tranh cãi với phụ xe. Xô xát xảy ra, ông Nguyễn Quang Hào bị người của nhà xe đánh rách đầu, mặt bầm tím ngực, mắt thâm, gãy ngón tay. Ông Nam (60 tuổi) cũng bị bầm tím phần lưng.

Cụ thể theo những người chứng kiến vụ việc: Không chỉ có tài xế và phụ xe mà một số hành khách trên xe cũng 'lao' đến xử ông này. Hai người cầm tuýp và thanh sắt đứng gần đó hăm dọa. Lúc này, ông Hào hoảng sợ, chạy tới gầm xe trốn nhưng vẫn bị khoảng 5-6 người (có tài xế và phụ xe cùng khách đi trên xe) vây lại, kéo ra ngoài đánh hội đồng. Khi ông Hào nằm gục xuống thì nhóm này mới dừng tay.  

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông bị tài xế, phụ xe khách đánh dã man phải nhập viện - Ảnh 4
Ôn Hào đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh niên

Tuy nhiên, nói về vụ việc trên, phía nhà xe ông Mạnh Ngọc Sửu (chủ nhà xe Dũng Sửu) lại cho rằng phía hành khách cố tình gây rối, chủ động phá hoại chiếc xe khách mang BKS 36F-002xx. Ông cho rằng chính tài xế, phụ xe và hành khách mới là nạn nhân. Người này cũng mong muốn công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Theo bác sĩ Phạm Văn Toàn - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, cho biết, bệnh nhân Hào nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, phần trán bị vết thương 3 cm, mắt trái sưng tấy, phù nề và bị dập, ảnh hưởng thị lực.

“Bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện để theo dõi, nhất là phải kiểm tra kỹ hơn mới biết bên trong có bị chảy máu, hay những chấn thương khác hay không”, bác sĩ Toàn cho hay.

Hiện, sau khi xảy ra sự việc trên, xe khách mang BKS 36F-002xx cũng đã được đưa về trụ sở Công an phường Cam Nghĩa để điều tra, xử lý theo quy định.

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