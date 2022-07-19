Hà Nội: Cô gái bị nam thanh niên lạ mặt sàm sỡ lúc đêm khuya đã trình báo cơ quan công an

Khi đang đi bộ vào dãy trọ và mở cửa vào phòng, cô gái bị kẻ lạ mặt lao đến, tấn công. Cô gái trong đoạn clip đăng tải trên đã ra cơ quan công an trình báo.

Dẫn tin tại Zingnews, vào chiều 19/7, chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang phối hợp với công an quận xác minh vụ cô gái này bị một thanh niên ngang nhiên sàm sỡ.

Cô gái bị sàm sỡ trong nhà trọ. Ảnh: Lao động

Theo vị chỉ huy, cô gái đã đến trụ sở công an phường để làm việc. Tại trụ sở, cô này cho biết thời điểm bị nam thanh niên lao vào khống chế, cô đã la hét lớn và vùng vẫy khiến tên này bỏ chạy khi chưa kịp làm gì.

Chân dung kẻ sàm sỡ lạ mặt bám theo cô gái. Ảnh: Zingnews

Cũng theo nguồn tin từ Lao động, vụ việc xảy ra vào đêm tối, sau khi cô gái mở cổng và đi vào nhà, thanh niên này bám theo ngay phía sau đột nhiên cũng lao vào trong, hành động trong clip được mô tả giống như cưỡng hôn. Tên này bỏ chạy sau khoảng 5 giây.

Đại diện Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) cho biết, sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội và lời tố cáo của cô gái, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị xác minh vụ việc.

Trước đó, ngày 28/6, tại Hà Nội cũng có một vụ việc sàm sỡ tương tự xảy ra gây búc xúc đến người dân. Cơ quan công an đã làm việc và xử lý triệt để.

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