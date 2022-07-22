Dẫn tin trên Đại đoàn kết cho hay vào sáng hôm nay, 22/7, ông Hà Văn Cách, Chủ tịch UBND xã Đông Cửu xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc như vậy. Công an huyện đang vào điều tra.

Theo một số thông tin, do mâu thuẫn với mẹ cháu bé, H.T.Q đã đem cả bình nước sôi nhiệt độ cao sang nhà hàng xóm hắt.

Chủ tịch Hà Văn Cách cung cấp thêm thông tin sự việc xảy ra khoảng gần 1 tháng trước. Do mâu thuẫn với mẹ của cháu bé, Hà Thị Quyên (xóm Quét, xã Đông Cửu) đã mang ấm nước sôi sang nhà hàng xóm tạt, khiến cả 2 mẹ con cháu đều bị bỏng nặng.

Cụ thể trước đó vào ngày 21/7, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cháu T.T.D (xóm Quét, Đông Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ ) bị hàng xóm dội nước sôi. Cháu bé gần như bỏng nặng toàn lưng, cánh tay với đầy thương tích, sẹo do nước có nhiệt độ cao. Sự việc đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Cũng theo ông Cách, sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa cháu bé đến Trạm y tế xã sơ cứu, sau đó cháu được chuyển lên Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn để điều trị kịp thời.

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để xử lý theo đúng pháp luật.

Hiện nay, có rất nhiều việc các cháu bé bị hành hạ đến thương tâm. Nhất là sự việc như cháu bé 8 tuổi V.A bị mẹ kế hành hạ đến chết. Điều này khiến dư luận không khỏi phẫn nộ, bức xúc trước những hành vi ‘vô nhân tính’ của một số người.

Cũng theo Người lao động, có những bậc phụ huynh lên tiếng ‘Đứa trẻ quá tội nghiệp. Con tôi lỡ không ngoan, tôi đánh 1-2 cái đã thấy xót mà sao cha đứa nhỏ nhẫn tâm quá!', 'Cảm thấy rất đau lòng’.

Vụ việc hàng xóm tạt nước sôi vào 7/2018 cũng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Theo Lao động cho hay, bà P.T.Q khiến một số cháu nhỏ đang chơi trước hẻm gần nhà bị bỏng nặng. Cụ thể các cháu đang chơi, bà Q. đã chạy ra và tạt nguyên ca nước sôi khiến cháu T. la hét thất thanh, mặt đỏ bừng vì bỏng, khóc lớn và được đưa đi cấp cứu trong trạng thái bỏng độ 1 vùng mặt và ngực.

Những hành động trên cần xử lý nghiêm, điều tra, làm rõ để răn đe cho toàn xã hội.