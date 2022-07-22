Vợ bỏ đi, bé trai 6 tuổi liên tục bị cha đánh đập, hành hạ dã man: dùng cả thanh sắt đập vào đầu, máu tuôn ra ở miệng

Xã hội 22/07/2022 16:27

Mạng xã hội vô cùng bức xúc người cha đánh đập con trai ruột của mình nhiều ngày liền, dẫn đến bé có những thương tích nặng trên người.

Theo thông tin từ báo Người lao động cụ thể vụ việc trước đó, mạng xã hội loan truyền 1 đoạn clip quay cảnh người đàn ông liên tục đánh một bé trai chảy máu miệng gây bức xúc dư luận. Qua công tác điều tra truy xét, Công an huyện An Biên đã xác định đối tượng có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai chính là Luận.

Vợ bỏ đi, bé trai 6 tuổi liên tục bị cha đánh đập, hành hạ dã man: dùng cả thanh sắt đập vào đầu, máu tuôn ra ở miệng - Ảnh 1
Bé trai 6 tuổi liên tục bị cha đánh đập. Ảnh: Người lao động

Cùng với những tố giác của người dân, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ bé T. Điển hình là vào ngày 22-6, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé đến trạm y tế điều trị.

Vợ bỏ đi, bé trai 6 tuổi liên tục bị cha đánh đập, hành hạ dã man: dùng cả thanh sắt đập vào đầu, máu tuôn ra ở miệng - Ảnh 2
Nghi phạm Lương Văn Luận. Ảnh: Vietnamnet

Chị N.T.B. - ở ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, là hàng xóm của Luận bức xúc cho biết: “Cứ 2 - 3 ngày thì bé T. bị đánh một lần. Nó khóc chạy kêu cứu, nhìn thấy cháu chảy máu muốn xỉu, mới chở đi bệnh viện. Tôi thấy cháu đánh nhiều quá, nên can ngăn, rồi chở thằng nhỏ lên công an luôn”.

Theo một nguồn tin tiết lộ, vợ Luận đã bỏ đi. Cháu T. từ nhỏ đã ở với bố nhưng không nhận được sự chăm sóc, yêu thương nào từ gia đình.

Vợ bỏ đi, bé trai 6 tuổi liên tục bị cha đánh đập, hành hạ dã man: dùng cả thanh sắt đập vào đầu, máu tuôn ra ở miệng - Ảnh 3
Công an thu giữ một số vật dụng Luận dùng đánh con. Ảnh: Người lao động

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, trước đó, công an xã Đông Thái nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận. Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập, hành hạ bé T.

Sau khi phát viện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên vào cuộc điều tra, tạm giam và thu giữ một số vật dụng mà Luận dùng để hành hạ đánh con mình. Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) khởi tố bị can, bắt giam Lương Văn Luận (37 tuổi, ngụ ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái) để điều tra hành vi “Ngược đãi, hành hạ con ruột” theo đúng pháp luật.

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