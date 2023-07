Sau khi giết hại vợ mình, kẻ thủ ác đã bỏ trốn về quê rồi ra trình diện, thú tội tại công an tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ báo Vnexpress, Trần Hữu Phúc, 21 tuổi, đến công an ở tỉnh An Giang trình diện, thừa nhận đã sát hại vợ tại phòng trọ ở Thủ Đức, TP HCM.

Chiều 25/7, Phúc được Công an TP Thủ Đức di lý từ tỉnh An Giang về, điều tra hành vi Giết người. Bước đầu, anh ta khai động cơ gây án là mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại vợ là S.T.C.T., 23 tuổi, Phúc bỏ trốn về quê An Giang rồi ra đầu thú.

Trần Hữu Phúc trong thông báo truy tìm của cảnh sát. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, theo thông tin từ Zingnews, dựa trên điều tra từ cảnh sát, Phúc là nghi can sát hại chị S.T.C.T. (23 tuổi, vợ Phúc) tại nhà trọ trong hẻm Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức. Vào thời điểm khuya 24/7, mẹ của chị T. là bà T.T.P.Tr. (42 tuổi, mẹ T.) về phòng trọ phát hiện con gái tử vong trên gác, cổ có vết bầm và đã báo cho cảnh sát. Trong thời điểm kể trên, không ai liên lạc được với Phúc.

Theo lời khai của mẹ vợ, khoảng một tuần trước, cả hai đã từng xảy ra mâu thuẫn, Phúc từng có hành động hành hung, bóp cổ vợ và được mẹ vợ can ngăn kịp thời. Người chồng sau đó uống thuốc trừ sâu để tự tử và được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vợ chồng Phúc làm công nhân, thường xuyên xảy ra cãi vã.

Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cảnh sát xác định Phúc là nghi can sát hại vợ, phát thông báo truy tìm.

