Liên tiếp cứu sống 2 ngư dân tàu cá trôi dạt trên biển Vũng Tàu một lần nữa

2 nạn nhân bị nạn được biết đến là ngư dân tàu cá, trong quá trình di chuyển, họ không may gặp nạn, trôi dạt tại biển Vũng Tàu.

Theo thông tin từ Tạp chí giao thông vận tải, khoảng 14h55 ngày 23/7, đơn vị nhận được thông tin từ trạm thông tin quản lý hệ thống giao thông biển Vũng Tàu và tàu NASICO SKY (do ông Nguyễn Ngọc Giang làm thuyền trưởng, đang hành trình từ TP.HCM đi Đà Nẵng) phát hiện có 1 người đang trôi dạt trên biển. Nhận lệnh chỉ huy, tàu NASICO SKY ngay lập tức quay lại cứu người bị nạn. Trong quá trình quay lại cứu người gặp nạn, tàu NASICO SKY tiếp tục phát hiện thêm 1 người khác cũng đang trôi dạt trên biển.

Khu vực phao số 0 trên vùng biển Vũng Tàu. Ảnh: Tạp chí giao thông vận tải

Cập nhật trên Vietnamplus, đến khoảng 15h30 cùng ngày, 2 người gặp nạn đang trôi dạt trên biển đã được cứu và đưa lên tàu. 2 ngư dân cũng đã được bàn giao cho đơn vị phối hợp để đưa họ về bờ an toàn Được biết, 2 người gặp nạn là ngư dân tàu cá, trong đó, 1 người quê ở Cà Mau, 1 người quê Ninh Bình.

2 ngư dân bị nạn đã được bàn giao an toàn. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Thời điểm vừa qua cũng là lúc 9/15 thuyền viên của một tàu đánh cá bị đánh chìm lênh đênh trên biển hơn 9 ngày liền. Những người trên đã sống sót thần kỳ trên thuyền thúng và được trở về trong nước mắt người thân.

Kể về hành trình thoát nạn tử thần này, những thuyền viên không khỏi xúc động. Nhiều ngày lênh đênh trên chiếc thúng chai đơn độc giữa sóng dữ, không có thức ăn, nước uống, giữa biển cả bao la, chiếc thuyền thúng của họ như một chiếc lá bé nhỏ, có thể chìm sâu dưới đáy đại dương bất cứ lúc nào.

Họ đã thay nhau liên tục vỗ dậy, động viên và trấn tĩnh lạc quan để vượt qua và chịu nỗi đau cùng cực với những người anh em, đồng đội đã mất. Sau nhiều ngày liền, hành trình trở về đã khiến người thân, gia đình và bà con hàng xóm không khỏi vui mừng, họ cùng cầu mong mọi điều bình an đến với họ, nơi xóm biển nghèo khó.

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết Trong số 15 thuyền viên gặp nạn, hiện đã có 9 người may mắn trở về, trong đó, 3 người được xác định là tử vong sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

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