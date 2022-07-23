Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết

Xã hội 23/07/2022 10:35

Trong số 15 thuyền viên gặp nạn, hiện đã có 9 người may mắn trở về, trong đó, 3 người được xác định là tử vong sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

Theo thông tin từ báo Người lao động, liên quan vụ tàu Bình Thuận chở 15 ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang khai thác tại vùng biển Trường Sa - DK1, ngày 22-7, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết có thêm 5 ngư dân được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu Buffalo (đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc) báo đã phát hiện và cứu được 5 ngư dân tàu BTh 97478 TS đang trôi dạt trên thúng chai, cách bờ biển Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông. Năm ngư dân được cứu có sức khỏe ban đầu tạm ổn, trong đó có thuyền trưởng kiêm chủ tàu Bùi Văn Toàn và 4 ngư dân gồm: Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Lê Văn Dũng (SN 1986), Nguyễn Thành La (SN 1982; cùng trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (SN 1980, trú tỉnh Cà Mau).

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết - Ảnh 1

 

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết - Ảnh 2
Người dân vui mừng đón 4 người may mắn trở về trước đó. Ảnh: Người lao động

Anh Nguyễn Thành La cho biết trên thúng chai ban đầu có 8 người, được tách ra từ chiếc thuyền chở 15 người bị đắm. Trong số 8 người, có 3 người trong quá trình lênh đênh trên thúng đã tử vong nên phải để lại giữa biển.

Hiện tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III đề nghị tàu Buffalo chuyển hướng về Nha Trang để bàn giao 5 ngư dân cho cơ quan chức năng. Dự kiến trong hôm nay (23-7), 5 ngư dân được cứu sẽ về đến bờ biển Nha Trang.

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết - Ảnh 3

 

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết - Ảnh 4
Gia đình nạn nhân không khỏi xúc động khi nghe tin chồng, con mình trở về. Ảnh: Người lao động

Đặc biệt, trong số 9 ngư dân có 2 người đã 2 lần thoát khỏi tay thần chết khi vươn khơi đánh bắt. Đó là thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, người được mệnh danh là "sói biển" của Bình Thuận và ngư dân Nguyễn Thành Luyến.

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết - Ảnh 5
Gia đình xúc động khi người thân thoát nạn sau 12 ngày mất tích. Ảnh: Người lao động

Chia sẻ trên báo Pháp luật, kể lại vụ việc chìm thuyền kinh hoàng anh Luyến cho hay, sáng 10-7, sau khi tàu cá BTh 97478 TS bị sóng đánh chìm quá nhanh, 15 thuyền viên chỉ kịp chia nhau lên hai chiếc thúng chai để thoát thân mà không kịp mang theo gì. Khoảng 4 ngày đầu tiên từ ngày 10 đến 14-7, cả hai thúng đều cố giữ cự ly và còn thấy nhau trên biển. Tuy nhiên sau đó do gió lớn, sóng nhồi liên tục đã đẩy hai thúng chai ra xa và không còn nhìn thấy nhau nữa. Lúc này tất cả đều hết sức cố gắng, hạn chế uống nước biển chờ trời mưa hoặc rạng sáng hứng sương uống để cầm cự.

Mừng khôn xiết: Thêm 5 thuyền viên vụ tàu đánh cá Bình Thuận gặp nạn may mắn trở về từ cõi chết - Ảnh 6

Anh Nguyễn Thành Luyến thắp nén nhang tưởng nhớ anh trai Nguyễn Thành Lãng đã phải bỏ mình lại giữa biển. Ảnh: Người lao động

Tuy nhiên, sau 4 ngày lênh đênh trên biển, không có thức ăn, nước uống chú anh là ông Nguyễn Thành Lương là người tử vong đầu tiên vào ngày 14-7. Hôm sau đến lượt anh ruột là Nguyễn Thành Lãng tử vong và người thứ ba trên chiếc thúng nhỏ bé tử vong là ông Nguyễn Văn Hà vào chiều 16-7 tất cả đều do đói, khát cộng với vết thương bị lở loét quá nhiều. Bên cạnh đó, do uống nước biển khá nhiều trong 9 ngày lênh đênh trên biển, hiện nay thuyền viên Trần Thuận Thanh (54 tuổi) đang bị suy thận, kiệt sức rất nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

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