Lời khai nhẫn tâm của cha dượng đánh đập dã man bé 7 tuổi: 12 lần đòn roi vì con hay nghịch đồ dùng cá nhân

Xã hội 29/07/2022 20:39

Chỉ vì cho rằng con riêng của vợ hay nghịch đồ dùng cá nhân của mình, lười ăn cơm và đổ đi, cha dượng thường xuyên dùng đòn roi đánh con đến thâm tím người.

Theo thông tin từ Vietnamnet vụ việc bé gái có nhiều vết thương đến bầm tím người nghi bị bạo hành, cha dượng và mẹ chính là chủ nhân của những vụ đòn roi này. Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục làm rõ vụ án sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng.

Theo đó, Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) bị Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi "hành hạ người khác", Lầu Y Lầu (SN 1997, vợ đối tượng Tú, mẹ bé D.Y) cũng bị khởi tố, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú để điều tra cùng về hành vi trên.

Lời khai nhẫn tâm của cha dượng đánh đập dã man bé 7 tuổi: 12 lần đòn roi vì con hay nghịch đồ dùng cá nhân - Ảnh 1
Trần Thanh Tú tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan điều tra Tú khai, do thấy bé D.Y. thường hay nghịch đồ dùng cá nhân của Tú, thường làm đổ cơm và không chịu ăn nên Tú đã dùng ống nhựa đánh bé. Tên bố dượng cho biết, 'lúc đánh thì bé có phản kháng, rúm người lại nên trúng ngay mang tai với vùng đầu.'

Từ tháng 2/2022 đến nay, tổng cộng Tú đánh bé khoảng 12 lần, riêng trong tháng 7 này đánh 4 lần bằng roi, nặng nhất là vào ngày 25/7. Cũng theo lời khai của Tú, mẹ bé là Lầu Y Lầu cũng nhiều lần đánh bé bị bầm tím, đầy man rợ. 

Lời khai nhẫn tâm của cha dượng đánh đập dã man bé 7 tuổi: 12 lần đòn roi vì con hay nghịch đồ dùng cá nhân - Ảnh 2
Cơ thể bé Dénh đầy vết thương. Ảnh: VTC

Theo VOV, ông Hà Trung Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú cho biết, hiện Dénh đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú. Sức khỏe của bé đã dần ổn định, các ban ngành, đoàn thể địa phương luân phiên cử người túc trực, chăm sóc cháu trong thời gian điều trị.

Lời khai nhẫn tâm của cha dượng đánh đập dã man bé 7 tuổi: 12 lần đòn roi vì con hay nghịch đồ dùng cá nhân - Ảnh 3
Vết bầm tím trên cơ thể bé Y. do bị cha dượng đánh đập. Ảnh: Thanh niên

Địa phương cũng đã liên lạc với cha ruột và ông nội bé đang ở Hà Tĩnh vào đây chăm sóc bé sau khi xuất viện.

Trước đó, ngày 27/7, người hàng xóm nhà Tú mang trái cây cho bé Dénh ăn thì phát hiện trên cơ thể bé nhiều vết bầm tím, trầy xước nghi bị bạo hành nên đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo sự việc.

Sau đó, công an xã đã mời 2 vợ chồng Tú lên làm việc và củng cố hồ sơ chuyển Công an huyện Đồng Phú thụ lí theo quy định.

Chủ tịch Bình Phước đề nghị Công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tiếp nhận, giải quyết tất cả các tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em.

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