Vào chiều 31/7, thông tin từ UBND thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu K.H. sinh năm 2007 tử vong trong quá trình tắm tại khu vực cống Trường Sơn của thị trấn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Trước đó vào chiều 30/7, cơ quan chức năng nhận được tin cháu Trần Nguyễn Khánh H. trong quá trình tắm tại khu vực cống Trường Sơn, thị trấn Trường Sơn, bị mất tích. Ngay lập tức UBND thị trấn đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức rà lặn quanh khu vực. Việc tìm kiếm kéo dài từ chiều 30/7 đến 13h40 ngày 31/7, thi thể cháu bé đã được tìm thấy. Được biết, trước đó, cháu Trần Nguyễn Khánh H. vừa trúng tuyển và làm thủ tục nhập học vào Trường THPT Kiến An. Lực lượng cứu hộ triển khai phương tiện tìm kiếm tại cống Trường Sơn. Ảnh minh họa: Internet Chỉ trong vòng 1 tháng qua, trên địa bàn TP Hải Phòng đã có 4 vụ đuối nước làm 6 cháu nhỏ tử vong liên quan đến các khu vực tắm tự phát, chủ yếu là cống thủy nông, trong đó riêng địa bàn huyện An Lão có 3 vụ làm 5 cháu tử vong.

Trước đó, Thanh niên đưa tin sáng 17.7, Chính quyền xã Quốc Tuấn, H.An Lão (TP.Hải Phòng) cho biết đã phối hợp với các gia đình làm lễ an táng cho 2 cháu gái vừa bị đuối nước tử vong. Cả 2 đều là chị em họ ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn (H.An Lão) cùng 1 bạn khác ra khu vực cống Xiếc (thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn) để tắm sông Đa Độ. Sau đó, cháu N.X.M và cháu N.T.H bị đuối nước.

Thi thể cháu Trần Nguyễn Khánh H. đã được tìm thấy sau gần một ngày mất tích. Ảnh minh họa: Internet Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cùng người dân ra khu vực hiện trường, thực hiện cứu nạn cứu hộ. Dù được tìm thấy, đưa lên bờ nhưng cả 2 cháu đều đã không qua khỏi. Trước đó hồi đầu tháng 7, tại xã Trường Thành (huyện An Lão), hai cháu trai 14 tuổi cũng bị tử vong khi tắm tại một ao lớn trên địa bàn. Chiều 27/7 tại khu vực cống Ba Đồng (thuộc địa bàn xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo) một bé gái sinh năm 2008 ( trú tại thôn 4, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) cũng bị rơi xuống nước đã tử vong. Những vụ việc đau lòng này là lời cảnh báo cho các gia đình về nguy cơ tai nạn của trẻ nhỏ trong mùa nắng nóng cũng như công tác quản lý các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm tại Hải Phòng, đặc biệt là các cống, đập nước thủy nông.

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