Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM: Ám khói đen, cửa kính vỡ toang, người dân hoảng loạn

Xã hội 04/08/2022 16:10

Căn nhà bốn tầng trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến người dân náo loạn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Hóc Môn điều khoảng 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/8, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, lập hồ sơ, điều tra vụ cháy nhà trên đường Đông Lân, xã Bà Điểm.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Đông Lân, ấp Hậu Lân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà bốn tầng nên hô hoán. Người trong căn nhà hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Khói lửa bốc lên dữ dội từ tầng bốn khiến cư dân khu vực náo loạn.

Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM: Ám khói đen, cửa kính vỡ toang, người dân hoảng loạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Zing News, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Hóc Môn điều khoảng 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn phòng ở lầu 4 bị thiêu rụi.

Theo ghi nhận phía trước căn nhà tại lầu 4 bị cháy ám khói đen, cửa kính bị vỡ. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.

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Với chúng ta, quên thân để cứu người là một “lựa chọn”. Nhưng với anh Quân, với Việt hay Phúc, và cả những người lính cứu hỏa khác đang làm nhiệm vụ, cứu người lại là “lẽ sống”.

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