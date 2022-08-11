Thương tâm bé trai 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày bẩm sinh

Xã hội 11/08/2022 13:59

Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ cho biết, vừa cứu sống thành công một bé trai 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày bẩm sinh.

Mới đây, trên trang page chính thức của Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ đã chia sẻ bài viết về trường hợp một bệnh nhi bị thủng dạ dày bẩm sinh.

Vừa qua khoa Sơ Sinh, bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ tiếp nhận bé T.X.E 5 ngày tuổi, cân nặng 3,2kg, sanh mổ đủ tháng chuyển lên từ bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang, với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng huyết.

Cháu bé tiếp nhận viện trong tình trạng bé lơ mơ, môi tái nhợt, da bông tái, thở rên rĩ, thở nhanh, khó thở, bụng chướng căng cứng, thành bụng nề đỏ, nồng độ oxy trong máu dưới 85%. Bệnh nhi ngay lập tức được cấp cứu và chuyển lên khu hồi sức tích cực của khoa sơ sinh.

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Tình trạng bé E. thời điểm nhập viện 

Tại khoa sơ sinh, bé được đặt nội khí quản thở máy hỗ trợ hô hấp, chống sốc, kháng sinh đường tĩnh mạch, nuôi ăn tĩnh mạch. Nhận định bé là một trường hợp sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên nền bệnh lý bụng ngoại khoa có viêm phúc mạc toàn thể, sau hội chẩn phối hợp giữa khoa Sơ Sinh hồi sức chống sốc kết hợp Ngoại khoa phẫu thuật.

Bé được chẩn đoán sau mổ là viêm phúc mạc do vỡ toát dạ dày kèm hoại tử 4cm. Sau mổ 6 ngày, bé được rút nội khí quản, cai máy thở, ngày thứ 7 sau mổ bắt đầu cho ăn sữa ít ít tăng dần và đến ngày thứ 12 sau mổ bé được chuyển ra phòng ngoài với mẹ, bú mẹ và xuất viện sau 20 ngày điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

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Bệnh nhi đã được xuất viện

Theo Ths.BS Võ Ngọc Lân, khoa Ngoại Tổng Quát cho biết: trong quá trình phẫu thuật cấp cứu cho bé, kíp mổ phát hiện dạ dày bé vỡ toác ra từ đáy vị đến thân vị , toàn bộ mặt trước của ổ vỡ không có lớp cơ, chỉ có lớp niêm mạc, rất khó khăn trong việc khâu lại ổ vỡ dạ dày.

Thủng dạ dày ở trẻ sơ sinh là trường hợp hiếm gặp, tỉ lệ tử vong rất cao, nếu phát hiện trễ tỉ lệ tử vong hơn 80%. Tuy nhiên, với sự phối hợp tích cực liên khoa ngoại nhi sơ sinh cùng với những tiến bộ của ngành Ngoại nhi, bệnh nhi T. X. E nói riêng và những ca bệnh nặng khác: sinh non, nhẹ cân, có các dị tật bẩm sinh đã được xử trí kịp thời và điều trị thành công tại Bệnh viện.

Nguồn ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ 

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Từ khóa:   thủng dạ dày Cần Thơ

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