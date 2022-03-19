Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Dụng cụ phẫu thuật bị đem đi cất giấu khỏi hiện trường

Xã hội 19/03/2022 15:15

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định hiện trường tại tầng 6 bị xáo trộn.

Theo VTV đưa tin, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, nạn nhân là chị P.T.D.H (SN 2000; quê Long An, tạm trú tại Hà Nội).

Trước đó, chị H. thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở nằm trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Đến ngày 14/1, người nhà chị H. nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về tình trạng sức khỏe của chị H. đang rất nguy kịch, có tiên lượng xấu.

Dù đã nỗ lực điều trị tích cực nhưng nạn nhân không có tiến triển nên gia đình chị H. đã đưa chị về Bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Đến khoảng 23h tối 16/3, chị H. đã tử vong.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Dụng cụ phẫu thuật bị đem đi cất giấu khỏi hiện trường - Ảnh 1
Nơi cô gái được thực hiện phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, ngày 19/3, Công an quận Hoàng Mai thông tin, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, cơ quan chức năng xác định có 6 người có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc gồm Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995 ở huyện Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990 ở quận Long Biên, Hà Nội; là bác sỹ gây mê thuộc 1 bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991 ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang) và Trần Thế Anh (SN 1991 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội). Cơ sở trên hoạt động khi chưa được cấp phép.

Theo tài liệu điều tra xác định, qua quan hệ xã hội Giang quen biết Hoàng Minh Phong rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại 18C, Tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong. Cơ sở này không treo biển hiệu liên quan phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo đó, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó,Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Khoảng tháng 5/2021, chị P.T.D.H liên hệ nhắn tin với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc. Tổng cộng, chị H. đã chuyển cho Giang 35 triệu đồng; Giang hẹn ngày 14/1/2022 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H tại địa chỉ 18C, Tổ 20, phường Tương Mai.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Dụng cụ phẫu thuật bị đem đi cất giấu khỏi hiện trường - Ảnh 2
Cô gái tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Internet

Ngày 13/1, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sỹ gây mê. Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ này và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật.

Khi tiến hành phẫu thuật có Giang, Ngọc Anh, Bình, Lễ tham gia; Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do Ngọc Anh mang đến); Bình và Lễ phụ hỗ trợ Giang. Ngọc Anh tiến hành gây mê cho chị H, sau đó Giang tiến hành tiêm thuốc tê tại vị trí mổ (về sau Giang khai không biết cụ thể tên thuốc tê, chỉ biết thuốc có sẵn tại cở sở thẩm mỹ của Phong).

Sau đó Giang tiến hành mổ đầu mũi của chị H. Chừng 20 phút sau, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, hô hấp nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Giang bảo Lễ khâu định hình lại mũi cho chị H., rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô chở chị H đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, còn Phong bỏ đi.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sỹ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, Công an quận Hoàng Mai cho biết, bệnh nhân P.T.D.H được chuẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

Ngoài ra, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Tại tầng 5, cơ quan chức năng phát hiện các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tường tận quy trình phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê

Tường tận quy trình phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê

Sau khi Giang tiến hành mổ khoảng 20 phút thì Ngọc Anh nhận thấy H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo dừng phẫu thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   điều tra vụ cô gái tử vong sau nâng mũi cô gái tử vong sau phẫu thuật nâng mũi cô gái tử vong sau khi nâng mũi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số