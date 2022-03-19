Trước đó, chị H. thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở nằm trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Đến ngày 14/1, người nhà chị H. nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về tình trạng sức khỏe của chị H. đang rất nguy kịch, có tiên lượng xấu.

Theo VTV đưa tin, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, nạn nhân là chị P.T.D.H (SN 2000; quê Long An, tạm trú tại Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, ngày 19/3, Công an quận Hoàng Mai thông tin, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, cơ quan chức năng xác định có 6 người có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc gồm Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995 ở huyện Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990 ở quận Long Biên, Hà Nội; là bác sỹ gây mê thuộc 1 bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991 ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang) và Trần Thế Anh (SN 1991 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội). Cơ sở trên hoạt động khi chưa được cấp phép.

Dù đã nỗ lực điều trị tích cực nhưng nạn nhân không có tiến triển nên gia đình chị H. đã đưa chị về Bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Đến khoảng 23h tối 16/3, chị H. đã tử vong.

Theo tài liệu điều tra xác định, qua quan hệ xã hội Giang quen biết Hoàng Minh Phong rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại 18C, Tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong. Cơ sở này không treo biển hiệu liên quan phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo đó, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó,Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Khoảng tháng 5/2021, chị P.T.D.H liên hệ nhắn tin với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc. Tổng cộng, chị H. đã chuyển cho Giang 35 triệu đồng; Giang hẹn ngày 14/1/2022 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H tại địa chỉ 18C, Tổ 20, phường Tương Mai.

Cô gái tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Internet

Ngày 13/1, Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sỹ gây mê. Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ này và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật.

Khi tiến hành phẫu thuật có Giang, Ngọc Anh, Bình, Lễ tham gia; Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do Ngọc Anh mang đến); Bình và Lễ phụ hỗ trợ Giang. Ngọc Anh tiến hành gây mê cho chị H, sau đó Giang tiến hành tiêm thuốc tê tại vị trí mổ (về sau Giang khai không biết cụ thể tên thuốc tê, chỉ biết thuốc có sẵn tại cở sở thẩm mỹ của Phong).

Sau đó Giang tiến hành mổ đầu mũi của chị H. Chừng 20 phút sau, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, hô hấp nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Giang bảo Lễ khâu định hình lại mũi cho chị H., rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô chở chị H đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, còn Phong bỏ đi.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sỹ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, Công an quận Hoàng Mai cho biết, bệnh nhân P.T.D.H được chuẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

Ngoài ra, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Tại tầng 5, cơ quan chức năng phát hiện các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.