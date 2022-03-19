Tường tận quy trình phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê

Xã hội 19/03/2022 14:26

Sau khi Giang tiến hành mổ khoảng 20 phút thì Ngọc Anh nhận thấy H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo dừng phẫu thuật.

Liên quan đến vụ cô gái ở Long An tử vong sau 2 tháng hôn mê phẫu thuật nâng mũi đang gây xôn xao dư luận, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, Công an quận Hoàng Mai cùng các đơn vị chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, xác định những người có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc ngày 14/1 gồm: Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, quê Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (32 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; là bác sỹ gây mê thuộc 1 bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (23, quê Lục Nam, Bắc Giang); Trần Thế Anh (31 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội).

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Nơi diễn ra cuộc phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái tử vong - Ảnh: Internet

Theo đó, chiều 14/1, chị H đến cơ sở thẩm mỹ "chui" ở số 18C, tổ 20, phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và được Nguyễn Sỹ Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật.

Khi tiến hành phẫu thuật có Giang, Ngọc Anh, Bình tham gia. Trong đó, Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do Ngọc Anh mang đến); Bình phụ hỗ trợ Giang. Đầu tiên, Ngọc Anh tiến hành gây mê cho chị H., sau đó Giang tiến hành tiêm thuốc tê tại vị trí mổ (Giang khai không biết cụ thể tên thuốc tê, chỉ biết thuốc có sẵn tại cở sở thẩm mỹ của Phong).

Sau đó Giang tiến hành mổ đầu mũi của chị H. Khoảng 20 phút sau, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho nạn nhân thở oxy, hô hấp nhưng lúc này, cô gái đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Giang bảo người khâu định hình lại mũi cho chị H rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Khi nhận được tin báo, Phong gọi Thế Anh chở chị này đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu còn Phong bỏ đi.

Quá trình làm việc, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sỹ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, cảnh sát nắm được bệnh nhân P.T.D.H được chuẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ 18C, tổ 20 (phường Tương Mai), cảnh sát xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn, các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị mang đi nơi khác cất giấu. Phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế....

Theo Công an quận Hoàng Mai, Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ sở số 18C, tổ 20, phường Tương Mai trông khá sang trọng, nhưng không treo biển hiệu liên quan phẫu thuật thẩm mỹ.

Tường tận quy trình phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê - Ảnh 2
Chị H. qua đời sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Internet

Theo thông tin của báo Sài Gòn giải phóng, cơ quan công an cho biết, sẽ xem xét khởi tố vụ án nếu có đủ căn cứ. Trước đó, theo người thân nạn nhân, ngày 14/1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Tới trưa cùng ngày, người thân nhận tin nhắn của chị H. và được báo đến ngay Bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của chị H. rất yếu. Người nhà chị H. lập tức từ quê ra Hà Nội và được thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Theo người nhà chị H., chị H đang nuôi con hơn 1 tuổi và đang gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc để ra Hà Nội làm việc. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện Đa khoa Long An vào ngày 25/2. Đến khoảng 23 giờ 16/3, chị H. tử vong.

 

Công an thông tin danh tính 6 người liên quan đến ca phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong

Công an thông tin danh tính 6 người liên quan đến ca phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong

Cuộc phẫu thuật nâng mũi cho nạn nhân có 4 người tham gia trực tiếp và có thêm 2 người liên quan cũng có mặt tại hiện trường.

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