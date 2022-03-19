Công an thông tin danh tính 6 người liên quan đến ca phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong

Xã hội 19/03/2022 13:58

Cuộc phẫu thuật nâng mũi cho nạn nhân có 4 người tham gia trực tiếp và có thêm 2 người liên quan cũng có mặt tại hiện trường.

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê do đi phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở trên quận Hoàng Mai, Hà Nội, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 19/3, Công an quận Hoàng Mai đã có thông tin ban đầu về sự việc.

Theo đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính những người có mặt tại hiện trường hôm xảy ra sự việc (ngày 14/1) gồm: Nguyễn Sỹ Giang ( SN 1995, quê quán Yên Thành, Nghệ An), Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; là bác sỹ gây mê), Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang); Trần Thế Anh (SN 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Được biết, qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Đến tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại thẩm mỹ viện của Phong tại 18C, tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Bản thân Giang cũng biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong.

 

Công an thông tin danh tính 6 người liên quan đến ca phẫu thuật nâng mũi khiến cô gái 22 tuổi tử vong - Ảnh 1
Vụ việc cô gái tử vong sau khi nâng mũi đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo thông tin của báo Sài Gòn giải phóng trước đó, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi. Nếu có đủ căn cứ, cơ quan sẽ xem xét khởi tố vụ án. Được biết, hiện chủ cơ sở nơi nạn nhân nâng mũi đang có mặt tại Long An để phối hợp với gia đình chị H. lo hậu sự. 

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, người thân nạn nhân cho biết, ngày 14/1, chị Phạm Thị Diễm H. được bạn giới thiệu đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tới trưa cùng ngày, người thân nhận tin nhắn thông báo đến ngay Bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe của chị H. rất yếu. Người nhà phải lập tức vượt 1500 km từ Long An ra Hà Nội và được thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Được biết, hoàn cảnh của chị H. là mẹ đơn thân, đang nuôi con hơn 1 tuổi và con đang gửi cho mẹ đẻ chăm sóc để chị ra Hà Nội làm việc. 

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, gia đình đã đưa chị H. về Bệnh viện Đa khoa Long An vào ngày 25/2. Đến khoảng 23 giờ 16/3, chị H. tử vong.

Vụ cô gái nâng mũi tử vong: Một bác sĩ tại BV Ung Bướu liên quan, có 6 người tại hiện trường phẫu thuật

Vụ cô gái nâng mũi tử vong: Một bác sĩ tại BV Ung Bướu liên quan, có 6 người tại hiện trường phẫu thuật

Có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc nâng mũi cho cô gái dẫn đến tử vong gồm tổng cộng 6 người, trong đó có 1 bác sĩ làm việc tại BV Ung Bướu.

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