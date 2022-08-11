Bàng hoàng chứng kiến người phụ nữ bị sát hại ngay giữa phố trung tâm Hà Nội

Xã hội 11/08/2022 15:24

Chiều 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hiện đang điều tra vụ án xảy ra tại phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Theo thông tin từ Zing, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ án xảy ra tại phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng gồm cảnh sát, kiểm sát viên, pháp y làm nhiệm vụ. Hai đầu đường Hàng Bài nơi xảy ra vụ án đã được phong tỏa, các phương tiện không được đi qua và người không có nhiệm vụ không được vào.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Cụ thể, dựa theo hình ảnh từ nhân chứng, trước số 17 Hàng Bài, 2 người gồm nam giới và nữ nằm bất động, đè lên nhau. Trong đó, người phụ nữ nằm dưới, máu loang lổ ra áo. Hình ảnh của người dân cho thấy trên bụng của người phụ nữ có vật giống dao cắm vào. Một số nhân chứng cho hay người phụ nữ tử vong, còn người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch.

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Người đàn ông xuống tay giết nữ nạn nhân ở Hàng Bà - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ Vietnamnet, một người dân cho biết, khi chưa biết chuyện gì xảy ra thì người đàn ông mạng áo màu xanh cũng gục xuống và ôm lấy người phụ nữ nằm dưới lòng đường. Khi mọi người chạy đến kiểm tra, phát hiện cả hai nạn nhân có nhiều vết thương.

Một nhân chứng chia sẻ: "Thời điểm kiểm tra người dân phát hiện người đàn ông vẫn còn sống và được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân nữ bị thương nặng nên đã tử vong ngay tại chỗ".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan công an tạm phong tỏa một đoạn của phố Hàng Bài để phục vụ điều tra.

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