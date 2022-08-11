Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên - Huế khiến 4 người tử vong, bệnh viện Trung ương Huế đã thông tin về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân bị thương.

Theo thông tin từ Zing, vào trưa ngày 11/8, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân bị thương trong vụ va chạm giao thông khiến 4 người tử vong ở huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế. Cụ thể, 2 nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu là anh Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, tài xế xe tải) và Huỳnh Thị Minh Tâm (29 tuổi, vợ Cường).

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên Huế - Ảnh: Zing Sau khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và tiến hành các xét nghiệm thương tích cho bệnh nhân. Kết quả chẩn đoán cho thấy chị Tâm bị gãy 1/3 giữa xương đùi phải, đa tổn thương phần mềm. Bệnh nhân tỉnh táo, bụng ngực không đau, huyết động ổn định. Riêng tài xế Cường tỉnh táo, các xét nghiệm chưa phát hiện tổn thương. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế điều khiển xe tải đi đường dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ dẫn đến va chạm với 2 xe máy, rồi tiếp tục tông vào taluy âm gây lật xe.

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hiện trường - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 17h30 ngày 10/8, anh Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú huyện A Lưới) điều khiển xe tải chở keo tràm lưu thông trên quốc lộ 49 theo hướng từ A Lưới về Huế. Lúc này, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (vợ Cường, 29 tuổi) ngồi trong cabin xe. Ở thùng xe phía sau có 2 người là Hồ Văn Phương (36 tuổi) và Promisa (24 tuổi). Khi đến địa phận xã Hồng Thượng, xe tải do anh Cường điều khiển đã tông vào 2 xe máy chạy hướng ngược lại do chị Phạm Thị Hoài Thu (43 tuổi) chở theo chị Ngô Thị Nhàn (53 tuổi) và xe máy do anh Hồ Văn Vờ (33 tuổi) cầm lái. Tất cả trú ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vụ tai nạn khiến bốn người tử vong gồm: Anh Hồ Văn Vờ, chị Ngô Thị Nhàn, anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa. Vợ chồng anh Huỳnh Văn Cường và chị Lê Thị Minh Tâm ngồi trong cabin xe ô tô tải ben bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế Ngày 11/8, một lãnh đạo UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 người trên xe tải rơi xuống vực và tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

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