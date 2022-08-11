Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế

Xã hội 11/08/2022 09:35

Ngày 11/8, một lãnh đạo UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 người trên xe tải rơi xuống vực và tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng.

Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thương vào 18h30 ngày 10/8, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa báo cáo về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của các phương tiện trong vụ việc này.

Cụ thể, ô tô tải chở keo BKS 75C-032.32, có biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu-số loại: CHIENTHANG - CT3.48D1/4x4, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam; chủ xe theo giấy đăng ký xe là Trần Đình Vũ (địa chỉ tại Tổ 2, TDP4, thịtrấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế); số người cho phép chở (ngồi, kể cả người lái) là 3 người; khối lượng hàng hoá chuyên chở là 3.480 kg; kích thước lòng thùng xe (Dài x Rộng x Cao): 3500x2150x650 (mm); hệ thống phanh của xe: phanh chính: khí nén, phanh đỗ: tự hãm tác động lên trên bánh xe trục 2.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 06/09/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S (tỉnh Thừa Thiên - Huế), có hạn kiểm định đến hếtngày 05/09/2022. Như vậy, ô tô tải trong vụ tai nạn này vẫn còn hạn kiểm định.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong - Ảnh: Tổ Quốc

Tuy nhiên, Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đang chở 4 người, gồm 2 người trên cabin là tài xế Huỳnh Văn Cường và vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh và 2 người phía sau thùng xe gồm: anh Hồ Văn Phương (SN 1986) và Prô Mi Sa (SN 1998) cùng trú tại thôn Cân Te, Hồng Thượng, A Lưới, Thừa Thiên-Huế.

Như vậy, đối chiếu với thông số kỹ thuật xe tải BKS 75C-032.32 chỉ cho phép chở 3 người thì chiếc xe này đã chở quá số người theo quy định 1 người.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơgiới 7501S (tỉnh Thừa Thiên Huế) trực tiếp đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

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Công tác cứu hộ cứu nạn được gấp rút triển khai trong đêm - Ảnh: Tổ Quốc
Tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế - Ảnh 3
Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người chết ở Huế - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Trước đó, theo thông tin từ Tổ Quốc, vào khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Kim 72+800, QL49 thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe ô tô tải ben BKS 75C-032.32 do anh Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại thôn Phú Thành, Phú Vinh, A Lưới, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy theo hướng từ A Lưới về Huế, trên xe có 4 người, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe mô tô BKS 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979, trú tại thôn Phú Thành, Phú Vinh, A Lưới, Thừa Thiên-Huế) điều khiển chở chị Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú tại thôn Phú Thành, Phú Vinh, A Lưới, Thừa Thiên-Huế) và xe mô tô BKS 7571-3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú tại Ấr Kêu Nhâm, Quảng Nhâm, A Lưới, TT-Huế điều khiển), cả 2 xe đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả khiến anh Hồ Văn Vờ chết tại chỗ, chị Ngô Thị Nhàn tử vong tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới; anh Hồ Văn Phương và Prô Mi Sa rơi xuống vực, qua quá trình tìm kiếm phát hiện đã tử vong ở khu vực khe suối.

Vụ tai nạn cũng khiến anh Huỳnh Văn Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; xe ô tô tải và 1 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

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