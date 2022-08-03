Thông tin trên báo Giáo dục thủ đô cho hay, trên con đường ven sông có 2 thiếu niên đang đi xe máy thì nhìn thấy có người chấp chới dưới sông nên chạy vào nhà dân hô hoán. Một người mặc áo đen chạy vội ra, vừa chạy vừa cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy ùm xuống sông, bơi ra cứu người đuối nước vào bờ. Trên bờ sông vẫn có nhiều người qua lại lúc đó nhưng đứng nhìn chứ không ai dám nhảy xuống cứu người.

Theo Infonet, ngay khi nghe lời tri hô, một người mặc áo đen từ trong nhà chạy thẳng ra sông, không ngần ngại cởi áo và nhảy xuống cứu người đuối nước. Do không kịp khởi động và vội vàng cứu người nên khi vừa đưa được bé gái lên bờ, giúp bé tỉnh lại thì cũng là lúc người này bị chuột rút.

Một đoạn clip ở góc nhìn khác cho thấy thời điểm đó có nhiều người đi qua đường và nghe rõ âm thanh những người ở bờ sông bên kia kêu cứu thảm thiết.

Thông tin được xác nhận về chàng thiếu niên dũng cảm chính là Bùi Hải An, năm nay mới 16 tuổi. Theo lời Hải An kể lại, bé gái học lớp 7 đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với 2 bạn nữa nhưng không may bị trượt chân rơi xuống sông. Lúc ấy chính là giờ nước sông lên cao nhất, nước chảy xiết nên nhanh chóng bé gái bị cuốn trôi.

Nam thanh niên không ngại ngần nhảy xuống sông cứu người. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi tỉnh lại, bé gái cũng hoảng sợ mà đi thẳng về nhà, giấu kín không kể lại câu chuyện đã xảy ra cho người thân trong gia đình. Phải tới khi những người dân ở xóm 10 khu vực nhà của Hải An kể lại câu chuyện xảy ra vào chiều 31/7 lan ra khắp nơi thì người thân trong gia đình bé gái mới biết được và tới nhà Hải An để cảm ơn vào chiều tối 1/8.

An một mình lao xuống dòng nước cứu người. Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip dài hơn 1 phút khiến ai nấy trầm trồ thán phục người mặc áo đen dũng cảm dám nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết này.

Được biết, An là câu học sinh ngoan ngoãn và năng động, do hoàn cảnh gia đình nên em sống ông bà ngoại từ bé. Hải An từ bé đã rất đam mê với các môn thể thao. Em tự học bơi từ nhỏ, lớn lên lại học võ Taekwondo.

Đáng nói, mới đây, Hải An bị tai nạn giao thông, bị gãy xương quai xanh phải bó cố định. Em vừa mới cởi bỏ bộ giáp chưa được 1 tuần, tay còn chưa khỏi hẳn mà vẫn liều mình nhảy xuống sông cứu người chết đuối.

An mới bị tai nạn gãy xương. Ảnh: Infonet

"Vì tay của con bị gãy vẫn còn chưa kịp đi kiểm tra lại xem đã liền chưa nên gia đình rất lo lắng. Vui vì con đã làm được việc tốt nhưng thú thật là xem lại clip vẫn còn run. Thấy con cứu bạn lúc nước sâu lại đúng chỗ có cống nước chảy xiết, sợ nước xoáy con kiệt sức. Cũng rất may là đã cứu được bạn kia nên là yên tâm rồi"- mẹ của Hải An cho biết thêm.

Khi phóng viên hỏi Hải An có sợ không, cậu bé học lớp 11 TTGDTX Hải Hà đáp: "Lúc ấy em không nghĩ gì khác ngoài việc làm sao để cứu được người đuối nước. Bây giờ khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, em cảm thấy cũng vui vì nhiều người biết tới em và biết tới việc làm ý nghĩa đó của em".

Hành động liều mình cứu người của cậu thiếu niên cũng đã khiến hàng chục nghìn người xem clip trầm trồ thán phục.

"Cảm ơn những chàng trai tốt bụng, hy vọng trong cuộc sống, tất cả mọi người đều sẽ gặp những người tốt bụng như bạn ý";

"Cháu thật dũng cảm. Nhiều người chỉ dám đứng nhìn trong khi cháu bị thương chưa lành mà dám nhảy xuống bơi luôn. Nên tặng thưởng huy hiệu dũng cảm cho cháu";

"Đừng chờ tới khi những người mất đi vì cứu người đuối nước mà mới tặng huy hiệu dũng cảm. Cậu bé này hoàn toàn xứng đáng. Tôi là người lớn xem clip cũng thấy xấu hổ khi nhiều người không biết bơi chỉ đứng trên bờ nhìn cháu bơi giữa dòng nước. Chúc cháu luôn khỏe và bình an".