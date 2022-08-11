Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q., sinh năm 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, còn nghi phạm là M.X.T., sinh năm 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chiều 11/8, báo Người Lao Động đưa tin, tại đoạn đường giao nhau giữa 2 phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng đang phong tỏa một đoạn đường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái.

Theo báo Tiền Phong cho biết, trước đó, khoảng 13h20 cùng ngày, chị Q. đi xe máy đến trước số nhà 17 Hàng Bài thì bị T. đi đến dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, T. dùng chính con dao này tự đâm vào người gây thương tích, được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng la hét nên đã chạy tới can ngăn nhưng không kịp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, tuy nhiên, sơ bộ cơ quan công an nghi vấn đây là vụ án xuất phát do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người lao động

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Rất có thể xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã sử dụng dao nhọn mang theo đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hậu quả nạn nhân bị tử vong tại chỗ trong sự bàng hoàng của người dân trên đường. Sau đó nghi phạm đã tự sát nhưng bất thành.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại nạn nhân dã man, tàn bạo, thực hiện tội phạm đến cùng đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình. Ảnh: FBNV

Hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân và gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm Thủ đô nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình.