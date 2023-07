Tang lễ của 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ được cử hành trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: VnExpress

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi vòng hoa viếng ba liệt sỹ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Công an thành phố, Công an các quận, huyện của thành phố Hà Nội đã đến viếng.