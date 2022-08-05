Trước đó, ba cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Trước khi hy sinh, cả ba đã hướng dẫn 8 người thoát khỏi đám cháy.

Chiều nay (5/8), lễ viếng 3 liệt sĩ thượng tá Đặng Anh Quân (45 tuổi), thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) được tổ chức theo nghi thức Công an nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia. Buổi lễ bắt đầu từ 13h nhưng các đoàn đăng ký viếng, đồng đội, người dân đã có mặt từ sớm. Từng dòng người lặng lẽ nối dài đi vào nhà tang lễ.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Công an thành phố, Công an các quận, huyện của thành phố Hà Nội đã đến viếng.

Đồng đội đến đưa tiễn 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: CAND

Lễ viếng được cử hành trang trọng, trong niềm xúc động, tiếc thương của toàn thể lực lượng Công an nhân dân và họ hàng, thân nhân gia đình ba liệt sỹ. Người dân từ nhiều xã phường, quận huyện của thành phố Hà Nội đã đến Nhà tang lễ bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn, chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát to lớn của thân nhân các liệt sỹ.

Sự hi sinh anh dũng của 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC chạm đến trái tim của đồng đội và nhân dân. Ảnh: VnExpress

Trong niềm tiếc thương vô hạn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm đã trao các quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sỹ.

Sau lễ viếng và lễ truy điệu, linh cữu 3 liệt sĩ được đến Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Ảnh: CAND

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, đúng 16h25, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an Hà Nội, đọc điếu văn tiễn biệt 3 liệt sĩ.

Đọc lời điếu, giám đốc Công an Hà Nội nêu rõ trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Công an Hà Nội, các cấp chính quyền và gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu tiễn đưa 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng đội rơi nước mắt trước giờ phút tiễn biệt 3 liệt sĩ. Ảnh: CAND, Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, sau lễ truy điệu, đúng 17h10 lễ di quan được tiến hành. Nhiều người thân, đồng đội, bạn bè khóc nấc nghẹn ngào trong giờ phút tiễn biệt 3 liệt sĩ đã anh hùng hy sinh vì bình yên cuộc sống.

Tiễn biệt những người hùng của nhân dân. Ảnh: CAND

Theo nguyện vọng của gia đình, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được đưa về Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. Sau điện táng, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về nơi an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo dự kiến đoàn xe tang xe di chuyển từ nhà tang lễ qua Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào nghĩa trang Văn Điển.