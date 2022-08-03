Xúc động cảnh người dân lặng lẽ đặt hoa dưới tượng đài, tri ân 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

Nỗi đau bao trùm lên gia đình 3 chiến sĩ cũng như xã hội. Nhiều người chọn cách đến gia đình để động viên, số khác lại đặt hoa tươi dưới tượng đài cảnh sát PCCC tại ngã 3 Quang Trung - Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) như một hành động tưởng niệm những người anh hùng quả cảm này.

Hơn hai ngày nay, mạng xã hội tràn ngập lời chia sẻ, thương tiếc và tri ân 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) dũng cảm, lao mình vào biển lửa để dập tắt đám cháy tại quán karaoke trên đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thúy Hoa (sống tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng là một trong những người đã tới tượng đài để bày tỏ sự biết ơn tới 3 chiến sĩ cứu hoả xấu số này. Giữa trưa nắng, bà mang những bó cúc tươi đến đây, sau khi đặt xong lại chắp tay, cúi mình trước tượng đài.

Báo Thanh Niên ghi nhận, từ sáng ngày 2/8, nhiều bà con sống tại Hà Nội đã mua hoa tươi mang đến tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ”. Ai nấy cũng đều cẩn thận đặt từng bó hoa như một cách để tưởng niệm, tri ân 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã nằm xuống khi làm nhiệm vụ.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, bà cho biết bản thân rất xót xa khi biết đến vụ việc. Là một người mẹ, người bà nên bà cũng phần nào thấu hiểu được nỗi đau của thân nhân các chiến sĩ. Vì vậy bà quyết định đến tượng đài để cầu khấn cho những người anh hùng trẻ tuổi đang ngày đêm làm việc bảo vệ đất nước, nhân dân.

Người dân cả nước rơi nước mắt trước sự hy sinh quên mình của 3 chiến sĩ PCCC. Ảnh: Dân Trí

Trong khi đó, chia sẻ với báo Lao Động, cô Nguyễn Thanh Thủy (phường Phương Liên, quận Đống Đa) cho biết rất ngưỡng mộ tinh thần của các chiến sĩ cảnh sát PCCC vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

"Là một người mẹ, người bà thấy các em tuổi đời còn quá trẻ đã hy sinh giữa thời bình, tôi thấu cảm cho nỗi mất mát to lớn của gia đình các đồng chí. Tôi muốn đến đây để tri ân các chiến sĩ", cô Thủy bày tỏ.

Đến đặt hoa tại tượng đài từ sớm, em Nguyễn Quang Anh (SN 2004, Hà Nội) cho biết muốn đến đây đặt hoa để bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng với những công lao của các chiến sĩ cảnh sát PCCC.

Những em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đặt hoa, tri ân các chiến sĩ. Ảnh: Báo Giao Thông

Không chỉ những người dân sống tại Hà Nội, trong suốt hơn hai ngày qua, rất nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ niềm xót thương và tri ân tới các chiến sĩ cảnh sát PCCC và CHCN đã dũng cảm quên mình vào biển lửa cứu người và hy sinh anh dũng.

Trước đó, 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Câu chuyện đau lòng xảy ra trong chiều 1/8.

Khoảng 13h30, quán karaoke số 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, cháy lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà.

Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC ngay sau đó đã có mặt, với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm để dập tắt đám cháy.

Không may, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC&CNCH, Trung uý Đỗ Đức Việt - Binh nhì, Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ - thuộc Công an quận Cầu Giấy khi lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.

Trước đó, 3 cán bộ, chiến sĩ đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn.