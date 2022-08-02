Sao Việt xúc động chia sẻ về 3 chiến sĩ PCCC hy sinh trong vụ cháy lớn

Diễn viên Việt Hoàng, bạn thân của chiến sĩ Việt vừa hy sinh có chia sẻ xúc động trên trang cá nhân ngay khi hay tin dữ. "Xót xa! Việt là 1 người bạn của mình. Cậu ấy hiền, tốt bụng. Việt thường xuyên vào comment mỗi khi mình có 1 dự án mới hay một bước đi mới trong nghề diễn. Hôm nay nhận được tin này, mình không thể kìm lòng được. Ở thời điểm quay phim Lửa ấm, mình đóng vai 1 cậu lính PCCC trẻ, bản thân mình đã lấy Việt - 1 người bạn duy nhất làm chữa cháy để hình dung về vai diễn. Ngược lại, cậu ấy theo dõi rất tường tận bộ phim khi ấy mình đóng, comment không xót 1 bài nào liên quan đến nghề nghiệp của cậu ấy".

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 1/8, một vụ cháy lớn đã khiến 3 chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh. Sau khi đưa 8 người ra khỏi đám cháy an toàn, 3 chiến sĩ tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thì trần nhà sập xuống, đè vào người, khiến các anh hy sinh.

BTV Trang Hoàng cho biết, cô đã không cầm được nước mắt khi đọc được những thông tin, xem những hình ảnh về những chiến sĩ PCCC ngày 1/8.

Việt Hoàng cũng có lời nhắn gửi riêng đến người bạn quá cố: "Đọc lại những comment của ông, tôi thấy thật tiếc cho 1 người mà tôi luôn khâm phục, 1 người mà tôi đã kể cho các diễn viên đóng cùng tôi rằng ông là bạn tôi - là một chiến sĩ PCCC. Cảm ơn ông đã hết mình với Tổ Quốc! Mong ông sang thế giới bên kia sẽ sống thật hạnh phúc và hoàn thành những thứ còn dang dở ở thế giới này nhé! Cảm thương, kính trọng và yêu quý ông".

"Những người chiến sĩ trong thời bình, vẫn luôn đứng ở tuyến đầu để giữ bình yên cho cuộc sống! Việt không phải là người duy nhất ngã xuống chiều qua. Cùng với em, là 2 chiến sĩ cánh sát khác. Trong đó, có một người đội trưởng PCCC và một binh nhì mới 20 tuổi.

Hy sinh là điều chẳng ai muốn nhìn thấy, thậm chí không ai muốn nghĩ tới. Cho dù ta có nói về điều ấy với bao nhiêu chữ nghĩa cao đẹp. Nhưng cũng giống như những người lính tuổi 20 năm xưa, những Đức Việt của hôm nay, vào thời điểm cần phải chọn lựa, họ sẵn sàng quăng mình vào biển lửa, để người khác được sống", nữ BTV chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn những chiến sĩ cảnh sát đã ngã xuống. Họ sẽ mãi mãi sống trong lòng nhân dân.

Cùng cảm xúc với BTV Trang Hoàng, MC Phí Linh cũng chia sẻ, khi nghe tin các chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh, không có gì có thể bù đắp. khỏa lấp nổi sự đau thương của những người mẹ, người vợ chờ chồng, con trở về.

MC Phí Linh cũng không giấu nối sự xót xa khi biết tin này - Ảnh: Internet

Phí Linh cho biết: "60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân, 75 năm ngày thương binh liệt sĩ là những chương trình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đã nhắc nhớ về những hy sinh, mất mát nhưng khi nghe tin, tôi thấy thương quá những người mẹ, người vợ chờ chồng con ra đi không thấy về. Người em vừa mới đôi mươi đã hy sinh anh dũng ngay giữa hoà bình, những hy sinh cho ta biết cuộc sống này sao quá khắc nghiệt, mong manh mà người ở lại càng phải trân trọng, sống cho đáng sống. Biết ơn các đồng chí cảnh sát PCCC".

Chia sẻ sự buồn đau, lòng biết ơn, diễn viên Hồng Diễm cũng viết: "Tháng 8 đã khởi đầu theo một cách thật buồn. Ngày hôm nay, tràn ngập khắp các mặt báo, các trang mạng xã hội là hình ảnh những người chiến sĩ cảnh sát PCCC đã kiệt sức, thất thần, buồn bã và cả tuyệt vọng sau một trận chiến giữa thời bình, mà ở đó họ đã vĩnh viễn mất đi 3 người đồng chí, đồng đội.

Nghề Cảnh sát PCCC, hay có một cách gọi thân thuộc khác - lính cứu hoả, là một nghề mà khi nguy hiểm, tất cả mọi người đều cố gắng chạy thoát thân, thì các anh lại là những người lao vào nơi nguy hiểm nhất. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ của các anh, đều không ai biết lần nào là lần cuối. Vậy là bữa cơm tối qua, đã có những người chồng, người cha, người con vĩnh viễn không thể về ăn cơm cùng gia đình được nữa. Xin được cúi đầu biết ơn sự hy sinh anh dũng của các anh!"

Diễn viên Hồng Diễm cũng không kìm được xúc động trước sự hy sinh của các chiến sĩ PCCC - Ảnh: Internet

Đồng cảm, MC Minh Hương Vàng Anh cũng bày tỏ: "Bữa cơm tối nay, có những người chồng, người cha, người con sẽ không thể về được nữa. Xin chia buồn với gia đình, đơn vị của các đồng chí".