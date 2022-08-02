Dũng cảm khi đang làm nhiệm vụ, 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy tại quán karaoke đón nhận tin vui

Xã hội 02/08/2022 15:10

Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 2/8, đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với chiến sĩ Đặng Anh Quân - đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt - cán bộ; và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Dũng cảm khi đang làm nhiệm vụ, 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy tại quán karaoke đón nhận tin vui - Ảnh 1
Lực lượng chức năng căng mình dập tắt đám cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Qua đó, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và CNCH, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm CNCH. Khi 3 cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến cả 3 hy sinh…

Cùng ngày 1/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 chiến sĩ dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Vụ 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke, dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ khiến nhiều người không khỏi phần thương xót

Vụ 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke, dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ khiến nhiều người không khỏi phần thương xót

Ở một góc khác của nhà tang lễ có một phụ nữ ngồi lặng lẽ. Đó là mẹ của Đỗ Đình Phúc - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong 3 người hy sinh. Phúc năm nay 19 tuổi, vừa mới tham gia nghĩa vụ được một năm. Bố mất sớm, mẹ là người thân duy nhất của cậu.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy quán karaoke Hà Nội 3 người chết

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 24 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?