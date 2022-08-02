Dũng cảm khi đang làm nhiệm vụ, 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy tại quán karaoke đón nhận tin vui

Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 2/8, đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với chiến sĩ Đặng Anh Quân - đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt - cán bộ; và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Lực lượng chức năng căng mình dập tắt đám cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Người Lao Động, trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Qua đó, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và CNCH, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm CNCH. Khi 3 cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến cả 3 hy sinh…

Cùng ngày 1/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 chiến sĩ dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Vụ 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke, dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ khiến nhiều người không khỏi phần thương xót Ở một góc khác của nhà tang lễ có một phụ nữ ngồi lặng lẽ. Đó là mẹ của Đỗ Đình Phúc - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong 3 người hy sinh. Phúc năm nay 19 tuổi, vừa mới tham gia nghĩa vụ được một năm. Bố mất sớm, mẹ là người thân duy nhất của cậu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-cam-khi-dang-lam-nhiem-vu-3-chien-si-hy-sinh-trong-dam-chay-tai-quan-karaoke-don-nhan-tin-vui-487971.html