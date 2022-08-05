Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng

Xã hội 05/08/2022 11:02

Người thân, đồng đội đã có mặt từ rất sớm để cùng đưa tiễn 3 liệt sĩ - 3 người lính cứu hỏa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, sáng 5/8, lễ tang 3 liệt sĩ Công an Nhân dân diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19/8. Từ sáng sớm, rất đông người thân, đồng đội đã đến tiễn đưa thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Tang lễ diễn ra từ 7h30 đến 9h. Sau đó, thi hài 3 liệt sĩ được đưa qua nhà riêng rồi di chuyển tới Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
Đồng đội di quan các liệt sĩ lên xe di chuyển về nhà và sau đó đến Nhà tang lễ. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3
Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4
Người thân ngất lịm, nhìn theo quan tài các liệt sĩ trước khi được đưa lên xe. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trên báo Tuổi Trẻ cho biết, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được di chuyển qua các cung đường: Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Láng - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia.

Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5
Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6
Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7
Nỗi đau xót xa của người ở lại... Ảnh: Infonet

 

Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8
Ngay cả những người đàn ông vốn tưởng có thể giấu nỗi đau vào trong, trước giờ phút này vẫn không sao kìm được cảm xúc. Ảnh: Nhân Dân

 

Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 9
Người thân ngất lịm, ngước nhìn theo quan tài 3 liệt sĩ PCCC trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 10
Nỗi mất mát không thể nào bù đắp được của gia đình 3 chiến sĩ PCCC. Ảnh: Nhân Dân

Theo thông tin từ Ban giám đốc Công an TP Hà Nội và gia đình, chiều nay 5/8 sẽ diễn ra trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ: thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, lễ tang sẽ diễn ra từ 13h - 17h ngày 5/8 (tức ngày 8/7 năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cụ thể, vào lúc 13h - 13h30 sẽ công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất; quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công"...

Từ 13h30 - 16h30 sẽ diễn ra lễ viếng, sau đó từ 16h30 - 17h diễn ra lễ truy điệu. Từ 17h tổ chức lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

 

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Những tư trang còn để lại của 3 chiến sĩ PCCC: Đồ vẫn còn đó nhưng từ nay thiếu bóng các anh!

Sống giữa thời bình, tuy nhiên những người chiến sĩ ấy đã phải nằm xuống vì an nguy của người dân.

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