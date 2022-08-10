Chính thức khởi tố cặp vợ chồng bịt miệng, trói chân đánh đập dã man bé gái 1 tuổi ở Hà Nội

Xã hội 10/08/2022 11:19

Bực tức vì cháu bé ốm và quấy khóc nhiều ngày, đôi vợ chồng trông giữ đã hành hạ bé hết sức dã man.

Ngày 10/8, theo thông tin từ Zing.vn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa khởi tố bị can đối với Đoàn Diệu Linh (26 tuổi) và chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi) về tội Hành hạ người khác.

Hai nghi phạm được xác định liên quan việc hành hạ cháu T. (1 tuổi, quê Hà Tĩnh) phải nhập viện cấp cứu.

Chính thức khởi tố cặp vợ chồng bịt miệng, trói chân đánh đập dã man bé gái 1 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1
Vũ và Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, trong quá trình trông trẻ tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thấy cháu T. bị sốt và quấy khóc, Linh và chồng đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân; dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người cháu; dùng chăn quấn, dùng băng dính bịt miệng cháu T.

Đến ngày 26/7, thấy cháu T. mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Ngày 31/7, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé L.Q.T. đã cai được thở máy xâm nhập, chuyển sang thở ô xy hỗ trợ, tình trạng tuần hoàn và chức năng các cơ quan đang dần hồi phục.

Tuy nhiên, bé T. có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh, hiện bé vẫn được các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục chăm sóc tích cực.

Theo đại diện bệnh viện, trước đó, ngày 26/7, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhi T., nhập viện trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu mất nước, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, Sp02 84%, có nhiều vết lằn, vết bầm tím tụ máu trên cơ thể. Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, nghi bị bạo hành.

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Theo nhận định, cháu bé là người có quan hệ lệ thuộc với các đối tượng do được mẹ bé thuê chăm sóc nhưng đã đối xử tàn ác, vô nhân tính nên cần thiết phải xử lý nghiêm để góp phần phòng chống nạn bạo lực trẻ em.

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