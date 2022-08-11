Chính thức khởi tố, bắt giam tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Xã hội 11/08/2022 16:05

Vào ngày 11/8, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam với Hoàng Văn Minh vì liên quan đến vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn ở tỉnh Ninh Thuận tử vong.

Theo thộng tin từ báo Thanh niên, vào ngày 11/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (36 tuổi, thiếu tá, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; cư ngụ tại P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở tỉnh Ninh Thuận tử vong.

 

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã thi hành các quyết định nói trên vào ngày 10/8. Trước đó, ngày 7.8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có thông báo gửi Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Chính thức khởi tố, bắt giam tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong - Ảnh 1
Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh niên 

 

Ngoài ra, liên quan vụ việc, ngày 9/8, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã họp kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Sau đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến tận nhà xin lỗi gia đình nạn nhân về sai sót trong việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu nạn nhân.

Chính thức khởi tố, bắt giam tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn làm nữ sinh bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng, tử vong - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha em Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Khởi tố vụ nữ sinh lớp 12 bị tài xế lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận

Khởi tố vụ nữ sinh lớp 12 bị tài xế lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận

Sau hơn một tháng nữ sinh lớp 12 bị tài xế ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

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