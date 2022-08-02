Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong sau va chạm giao thông: Tài xế thừa nhận sử dụng điện thoại khi lái xe, chuyển làn không an toàn

Xã hội 02/08/2022 20:14

Thượng tá Hà Công Sơn cho biết tài xế Minh đã chuyển hướng ôtô không an toàn, điều này là vi phạm luật giao thông. Còn nạn nhân đi đúng làn và tốc độ cho phép.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 2/8, tại cuộc họp báo thông tin vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh lớp 12 tử vong, Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, đã xác định hành vi của người điều khiển ô tô Hoàng Văn Minh vi phạm luật giao thông, gây ra vụ tai nạn.

Thượng tá Sơn cho biết qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, phương tiện, cơ quan điều tra xác định ông Hoàng Văn Minh khi điều khiển ô tô đã vi phạm luật giao thông. Người này sử dụng điện thoại có kết nối Bluetooth với ô tô.

“Tài xế Minh thừa nhận đang sử dụng điện thoại khi lái xe. Còn cháu Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ” - Thượng tá Sơn thông tin.

Thượng tá Sơn còn cho biết qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm xác định tài xế Hoàng Văn Minh lái xe chuyển hướng không an toàn gây ra vụ tai nạn giao thông.

"Đây là lỗi vi phạm về quy tắc an toàn giao thông đường bộ. Mà đã chứng minh được lỗi thì phải khởi tố vụ án. Nếu Công an TP. Phan Rang- Tháp Chàm thụ lý thì chúng tôi đã khởi tố vụ án”- Thượng tá Sơn nói.

Phó Trưởng Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm thông tin thêm: Qua trao đổi, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 cho biết sẽ sớm khởi tố vụ án.

 

Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong sau va chạm giao thông: Tài xế thừa nhận sử dụng điện thoại khi lái xe, chuyển làn không an toàn - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT dựng lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Zingnews, trước đó, vào lúc 8h10 ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (38 tuổi, ngụ TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 85A-074.07 hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4.

Khi rẽ phải vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ TP. Phan Rang - Tháp Chàm) điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên. Sau va chạm cháu Hồ Hoàng Anh tử vong. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng do vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng cứng bản cầu não hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện bản cầu não hai bên trên và dưới lều, não phù lan tỏa điều trị không hồi phục.

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