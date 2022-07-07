Đang đi trên đường, nữ sinh cấp 3 bị một gã thanh niên giở trò sàm sỡ

Xã hội 07/07/2022 08:26

Công an TP. Ninh Bình (Ninh Bình) đã triệu tập một nam thanh niên để xử lý về hành vi sàm sỡ nữ sinh cấp 3 trên đường.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 6/7, Công an TP. Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã triệu tập L.Đ.P (33 tuổi, ngụ TP. Ninh Bình) để làm rõ hành vi sàm sỡ một nữ sinh cấp 3.

Trước đó, Công an TP. Ninh Bình nhận được tin báo của một nữ sinh đang học cấp 3 trên địa bàn bị một nam thanh niên lạ sàm sỡ khi đi trên đường. Theo nữ sinh trình báo, khoảng 19 giờ 40 ngày 4/7, khi đi đến khu đô thị Xuân Thành (thuộc P. Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) thì bị nam thanh niên đi xe máy biển số 35B1-771.36 sàm sỡ. Sau đó, nam thanh niên điều khiển xe về hướng H. Hoa Lư (Ninh Bình).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Ninh Bình điều tra và xác định L.Đ.P là người có hành động sàm sỡ nữ sinh, nên triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, L.Đ.P đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an TP. Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đang đi trên đường, nữ sinh cấp 3 bị một gã thanh niên giở trò sàm sỡ - Ảnh 1

L.Đ.P (áo vàng) bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ hành vi sàm sỡ nữ sinh cấp 3 - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của Tri thức & Cuộc sống, việc dâm ô, sàm sỡ các cô gái trẻ trên đường hiện nay không chỉ xảy ra tại Ninh Bình mà còn trên địa bàn cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng này là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi một mình thì đuổi theo trêu chọc, ép xe và có hành vi sàm sỡ.

Trước thực trạng đó, Công an TP. Ninh Bình khuyến cáo: Đối với phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ không nên đi một mình vào ngõ nhỏ, tối, vắng, đặc biệt vào những thời điểm ít người qua lại như sáng sớm, đêm tối…. Thận trọng khi nói chuyện hay đi với người lạ, cho dù họ đề nghị giúp đỡ. Nếu cảm thấy mình bị theo dõi, hãy giữ bình tĩnh và từ từ qua đường, thay đổi hướng và đến những nơi đông người.

Đối với những nạn nhân của hành vi dâm ô cũng cần hết sức bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi và hãy hét thật to để thu hút sự chú ý của người đi đường, cũng nhằm làm cho đối tượng xấu hổ, sợ hãi bị người khác phát hiện mà bỏ chạy, sau đó cố gắng nhớ ghi lại biển số xe của đối tượng và nhanh chóng trình báo đến lực lượng Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

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Công an đã xác định được nam thanh niên có hành vi bịt miệng, sàm sỡ cô gái trẻ tại nhà trọ lúc nửa đêm.

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