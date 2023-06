Đang đi trên đường, nữ sinh cấp 3 bị một gã thanh niên giở trò sàm sỡ

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Ninh Bình điều tra và xác định L.Đ.P là người có hành động sàm sỡ nữ sinh, nên triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, L.Đ.P đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an TP. Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

L.Đ.P (áo vàng) bị triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ hành vi sàm sỡ nữ sinh cấp 3 - Ảnh: báo Thanh Niên