Bị nam thanh niên lao vào khống chế, sàm sỡ, cô gái chỉ biết giãy giụa rồi hô hoán cầu cứu.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, Công an P. Kim Liên (Q. Đống Đa, Hà Nội) đang xác minh vụ việc một cô gái trẻ bị nam thanh niên khống chế, sàm sỡ ngay tại nhà trọ. Trước đó, sáng 29/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video ghi lại cảnh một cô gái bị sàm sỡ khi vừa về đến nhà trọ khiến nhiều người không khỏi sợ hãi và bức xúc. Đáng chú ý, theo camera an ninh ghi lại, thời điểm cô gái về nhà trọ, nam thanh niên đã đứng rình sẵn trước cổng.

Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo Công an P. Kim Liên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh. Người đăng tải video là chủ khu trọ. Nạn nhân có thể sợ ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh nên không trình báo. Công an phường đã nhiều lần mời cô gái lên trụ sở để lấy thông tin, xác minh mối quan hệ nhưng nạn nhân chưa lên làm việc.

Chia sẻ với Zingnews về vụ việc, nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 0h22 ngày 29/6. Cô vừa về đến nhà thì bị nam thanh niên lạ mặt lao vào từ đằng sau ôm lấy khống chế. Bị bất ngờ, cô gái liên tục hô cướp để người này thả ra. Nạn nhân liên tục chống cự, được khoảng 30 giây thì nam thanh niên bỏ chạy. Cô gái cho biết: “Hắn lao vào từ đằng sau rồi bịt miệng, cắn vào vai tôi".

Chia sẻ thêm, cô gái trong vụ việc cho biết bản thân vẫn rất hoang mang, lo sợ sau vụ việc. Nạn nhân nói hàng ngày, cô thường đi làm từ sáng đến tối muộn, nên không nắm được tình hình an ninh trật tự tại địa bàn quanh khu trọ.

Về nhận dạng của nghi phạm qua hình ảnh camera giám sát, cô gái cũng cho hay bản thân không nhận ra đó là ai và chưa gặp bao giờ. Cô cũng cho biết, ngay trong sáng nay đã báo với chủ nhà và trình báo với công an sở tại.

Công an phường Kim Liên đã tiếp nhận hồ sơ và truy tìm nam thanh niên.

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