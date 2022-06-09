Chính thức khởi tố, bắt tạm giam gã 'yêu râu xanh' sàm sỡ nhiều cô gái trẻ trên đường

Xã hội 09/06/2022 09:22

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cương để điều tra hành vi 'dâm ô trẻ em'.

Sáng ngày 9/6, nguồn tin từ Báo Giao Thông cho biết, Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Minh Cương (sinh năm 1990, quê quán Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; hiện trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Chính thức khởi tố, bắt tạm giam gã 'yêu râu xanh' sàm sỡ nhiều cô gái trẻ trên đường - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Minh Cương bị bắt sau khi gây ra 10 vụ sàm sỡ chị em phụ nữ. Ảnh: Báo Giao Thông

 

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đi xe SH, không đội mũ bảo hiểm, từ phía sau vượt lên thực hiện hành vi sàm sỡ, quấy rối một phụ nữ đi xe máy lưu thông cùng chiều. Hành động của kẻ biến thái khiến người phụ nữ hoảng loạn, đưa tay gạt và loạng choạng, suýt ngã.

Sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của người đàn ông đi xe SH, đề nghị cơ quan công an vào cuộc, làm rõ các hành vi của người này, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nắm được thông tin đoạn clip này, Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã vào cuộc xác minh và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi này. Theo đó, sự việc được xác định xảy ra trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới vào tối 3/6.

Nhanh chóng sau khi vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt được Vũ Minh Cương, người gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ phụ nữ ngay trên đường phố.

Chính thức khởi tố, bắt tạm giam gã 'yêu râu xanh' sàm sỡ nhiều cô gái trẻ trên đường - Ảnh 2
Mặc dù quá trình điều tra xác minh gặp nhiều khó khăn, nhưng Công an TP Đồng Hới đã bắt giữ được đối tượng Cương khi y đang trên đường về Hà Nội. Báo Giao Thông

 

Theo Dân Trí cho biết, tại cơ quan công an, Cương khai 1 mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trên đường đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô ở TP Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch... Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện thì sẽ đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay bóp, sàm sỡ “vòng 1”.

Theo điều tra ban đầu, khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình Vũ Minh Cương đã gây ra 10 vụ dâm ô phụ nữ, trẻ em ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và TP Đồng Hới.

Công an TP Đồng Hới đang làm việc với các nạn nhân để hoàn tất hồ sơ phạm tội của Vũ Minh Cương.

Đã bắt được kẻ biến thái đi xe SH sàm sỡ nhiều phụ nữ ở Quảng Bình, bất ngờ trước danh tính của 'yêu râu xanh'

Đã bắt được kẻ biến thái đi xe SH sàm sỡ nhiều phụ nữ ở Quảng Bình, bất ngờ trước danh tính của 'yêu râu xanh'

Kẻ biến thái đi xe SH từ phía sau vọt lên chèn ép xe, rồi dùng tay sàm sỡ vòng 1 của những cô gái trẻ đẹp đi trên đường. Lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã bắt được 'yêu râu xanh' này.

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