Sáng ngày 9/6, nguồn tin từ Báo Giao Thông cho biết, Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Minh Cương (sinh năm 1990, quê quán Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; hiện trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của người đàn ông đi xe SH, đề nghị cơ quan công an vào cuộc, làm rõ các hành vi của người này, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông đi xe SH, không đội mũ bảo hiểm, từ phía sau vượt lên thực hiện hành vi sàm sỡ, quấy rối một phụ nữ đi xe máy lưu thông cùng chiều. Hành động của kẻ biến thái khiến người phụ nữ hoảng loạn, đưa tay gạt và loạng choạng, suýt ngã.

Nắm được thông tin đoạn clip này, Công an thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) đã vào cuộc xác minh và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi này. Theo đó, sự việc được xác định xảy ra trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới vào tối 3/6.

Nhanh chóng sau khi vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đồng Hới đã bắt được Vũ Minh Cương, người gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ phụ nữ ngay trên đường phố.

Mặc dù quá trình điều tra xác minh gặp nhiều khó khăn, nhưng Công an TP Đồng Hới đã bắt giữ được đối tượng Cương khi y đang trên đường về Hà Nội. Báo Giao Thông

Theo Dân Trí cho biết, tại cơ quan công an, Cương khai 1 mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trên đường đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô ở TP Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch... Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện thì sẽ đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay bóp, sàm sỡ “vòng 1”.

Theo điều tra ban đầu, khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình Vũ Minh Cương đã gây ra 10 vụ dâm ô phụ nữ, trẻ em ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và TP Đồng Hới.

Công an TP Đồng Hới đang làm việc với các nạn nhân để hoàn tất hồ sơ phạm tội của Vũ Minh Cương.