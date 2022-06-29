Dậy sóng mạng xã hội: Cô gái trẻ bị biến thái rình rập, sàm sỡ vòng 1 ngay giữa nhà trọ ở Hà Nội

Xã hội 29/06/2022 12:16

Vụ việc cô gái trẻ bị biến thái tấn công ngay tại cổng nhà trọ đang khiến dân mạng hết sức bất bình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyện đoạn clip cắt từ camera một dãy phòng trọ tại khu vực Đông Tác - Hà Nội. Theo đó, một cô gái trẻ đã bị kẻ gian rình rập ở cổng sau khi đi làm về. Cụ thể, trong lúc cô gái đang dựng xe máy thì tên này đã vào tận nhà để đụng chạm cơ thể cô gái mặc cho nạn nhân giãy dụa. Đoạn clip khiến ai nấy xem xong cũng không khỏi bất bình.

Dậy sóng mạng xã hội: Cô gái trẻ bị biến thái rình rập, sàm sỡ vòng 1 ngay giữa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 1
Kẻ biến thái rình rập, khi nhìn thấy xe máy của cô gái vừa đi về nhà trọ. Ảnh: Chụp màn hình

 

Dậy sóng mạng xã hội: Cô gái trẻ bị biến thái rình rập, sàm sỡ vòng 1 ngay giữa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 2
Dậy sóng mạng xã hội: Cô gái trẻ bị biến thái rình rập, sàm sỡ vòng 1 ngay giữa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 3
Dậy sóng mạng xã hội: Cô gái trẻ bị biến thái rình rập, sàm sỡ vòng 1 ngay giữa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 4
Dậy sóng mạng xã hội: Cô gái trẻ bị biến thái rình rập, sàm sỡ vòng 1 ngay giữa nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 5
Khi cô gái đang loay hoay dựng xe thì gã đàn ông tấn công từ phía sau, dùng tay sàm sỡ vòng 1 đối phương. Ảnh: Chụp màn hình

 

Theo camera ghi lại, kẻ biến thái này được cho là đã có tính toán từ trước khi căn được đúng thời điểm cô gái về nhà. Sau đó hắn dùng áo che mặt để né camera và rồi thực hiện hành vi cực kỳ trái đạo đức xong bỏ chạy. Tất cả chưa đến 30 giây nhưng có thể khiến cô gái trẻ ám ảnh cả đời.

Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại của nam thanh niên: "Xã hội giờ biến thái nhiều quá. Sao mọc ra bọn này không biết, phải bắt được cho vào tù mới nếm trải được thế nào là đau khổ. Xem mà bực mình quá", "Eo ơi lại đeo kính à. Sợ mấy bọn nhìn rõ tri thức mà toàn sát thủ với bệnh hoạn", "Mong nước ta có hình thức xử phạt mạnh tay với những kẻ biến thái như này ạ",...

Theo nguồn tin từ Người đưa tin, nạn nhân cho biết cô đã trình báo sự việc với Công An và mong sớm tìm ra thủ phạm.

Hầu hết cư dân mạng đều thật sự mong rằng cơ quan chức năng sẽ mạnh tay với những đối tượng vừa nguy hiểm, vừa mất đạo đức, vừa gây ảnh hưởng vô cùng xấu cho toàn thể xã hội dạng như thế này.

Đã bắt được kẻ biến thái đi xe SH sàm sỡ nhiều phụ nữ ở Quảng Bình, bất ngờ trước danh tính của 'yêu râu xanh'

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