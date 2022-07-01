Kinh hãi lời khai của gã thanh niên 18 tuổi xông vào nhà trọ giở trò sàm sỡ cô gái trẻ?

Xã hội 01/07/2022 08:22

Công an đã xác định được nam thanh niên có hành vi bịt miệng, sàm sỡ cô gái trẻ tại nhà trọ lúc nửa đêm.

Theo báo Giao thông đưa tin, liên quan đến vụ việc nam thanh niên xông vào khu nhà trọ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội để khống chế, sàm sỡ cô gái trẻ, ngày 1/7, Công an quận Đống Đa thông tin, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Kim Liên nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Trước đó, ngày 30/6, lực lượng công an đã làm rõ và triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái về trụ sở Công an phường Kim Liên để xác minh. Bước đầu, người này được xác định là N.H.A (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Kinh hãi lời khai của gã thanh niên 18 tuổi xông vào nhà trọ giở trò sàm sỡ cô gái trẻ? - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ khi vừa về tới nhà trọ được camera ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Nam thanh niên trình bày, rạng sáng 28/6 trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo cô gái về tận phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi này.

Công an quận Đống Đa cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kinh hãi lời khai của gã thanh niên 18 tuổi xông vào nhà trọ giở trò sàm sỡ cô gái trẻ? - Ảnh 2
Công an làm việc với nam thanh niên 18 tuổi có hành vi sàm sỡ cô gái - Ảnh: báo Người Lao động

Theo báo Người Lao động đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip đăng tải thông tin, hình ảnh camera an ninh của một nhà trọ ở phường Kim Liên có nội dung liên quan đến cô gái trẻ trong lúc đi xe máy về nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo kính đi theo phía sau rồi lao vào bịt miệng, sàm sỡ.

Bất ngờ bị khống chế, cô gái trẻ ra sức chống cự và kêu cứu. Sau khoảng 30 giây, nam thanh niên buông nạn nhân bỏ chạy. Nạn nhân cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hơn 0 giờ ngày 29/6. Lúc này, khi cô vừa về đến nhà trọ thì bị một nam thanh niên lạ mặt lao vào từ đằng sau ôm lấy khống chế. Cô gái sau đó cố gắng chống trả và liên tục hô cướp để nam thanh niên thả ra.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường Kim Liên nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

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