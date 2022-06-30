NÓNG: Đã truy tìm được gã trai 18 tuổi xông vào nhà trọ sàm sỡ cô gái trẻ ở Hà Nội

Xã hội 30/06/2022 17:59

Tại trụ sở công an, A. thừa nhận đi theo cô gái từ đường Giải Phóng đến khu nhà trọ ở phố Đông Tác (phường Kim Liên) để sàm sỡ nạn nhân.

Chiều 30/6, Tiền Phong đưa tin, cơ quan công an đã triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ ở nhà trọ, xảy ra trên địa bàn phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ nam thanh niên là N.H.A (18 tuổi, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội).

NÓNG: Đã truy tìm được gã trai 18 tuổi xông vào nhà trọ sàm sỡ cô gái trẻ ở Hà Nội - Ảnh 1
Cảnh sát triệu tập nam thanh niên sàm sỡ cô gái. Ảnh: Zing.vn

 

Theo nguồn tin từ Zing, tại trụ sở điều tra, A. bước đầu khai nhận tối 27/6, khi đi xe máy ở khu vực Giải Phóng đã nhìn thấy nạn nhân nên đi theo về nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, với mục đích sàm sỡ cô gái.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, khoảng 0h22 ngày 28/6, nạn nhân đi xe máy về nhà thì A. rình mò trước cổng. Gã trai 18 tuổi lợi dụng lúc cô gái không chú ý, đã xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ nạn nhân.

NÓNG: Đã truy tìm được gã trai 18 tuổi xông vào nhà trọ sàm sỡ cô gái trẻ ở Hà Nội - Ảnh 2
NÓNG: Đã truy tìm được gã trai 18 tuổi xông vào nhà trọ sàm sỡ cô gái trẻ ở Hà Nội - Ảnh 3
Khi cô gái đang loay hoay dựng xe thì gã thanh niên tấn công từ phía sau, dùng tay sàm sỡ vòng 1 đối phương. Ảnh: Chụp màn hình

 

Cô gái liên tục chống cự khiến nam thanh niên bỏ chạy sau khoảng 30 giây thực hiện hành vi. Sau vụ việc, nạn nhân đến trình báo cơ quan chức năng.

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Vụ việc cô gái trẻ bị biến thái tấn công ngay tại cổng nhà trọ đang khiến dân mạng hết sức bất bình.

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