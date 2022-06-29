Nhóm nữ sinh đã đánh đập, lột đồ một nữ sinh khác khiến dư luận rất bức xúc.

Ngày 28/6 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tượng một nhóm nữ sinh đánh hội đồng, lột đồ một nữ sinh khác. Sau khi đoạn clip được đăng, dư luận phẫn nộ, bức xúc trước hành vi trên của nhóm nữ sinh đánh bạn và mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xác minh, làm rõ.

Theo thông tin của Zingnews, qua tìm hiểu, được biết, đoạn clip được ghi lại vào chiều 27/6 tại khu vực nhà vệ sinh bể bơi trên địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Hai em học sinh xảy ra mâu thuẫn hiện theo học tại một trường THCS trên địa bàn thị trấn Đô Lương.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, em học sinh ở xã Hồng Sơn đã gọi thêm bạn tham gia đánh em học sinh ở xã Đông Sơn.

Lãnh đạo UBND xã Đông Sơn cho biết thêm: “Hiện, em học sinh bị đánh phải nhập viện điều trị. Cơ quan công an cũng đang vào cuộc để xác minh, làm rõ".

Nữ sinh bị nhóm bạn lột đồ, đánh đập - Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với báo Tiền Phong, tối 28/6, cô Nguyễn Thị Minh - Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Đô Lương (Nghệ An) xác nhận, 2 trong số những người xuất hiện trong video clip đánh nhau xảy ra trên địa bàn huyện Đô Lương là học sinh của trường. Một em đang theo học tại trường, em còn lại là cựu học sinh của trường (vừa mới tốt nghiệp).

Theo cô Minh cho biết, em bị đánh là T.T.T.L (SN 2009), vừa học xong lớp 7, trú tại xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. Một em khác xuất hiện trong video clip là Đ.T.H (học sinh lớp 9C, vừa tốt nghiệp).

“Nhà trường cũng vừa mới biết thông tin sáng nay (28/6). Cả hai học sinh đều có học lực trung bình. Hiện, phía lãnh đạo nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi và động viên gia đình học sinh bị đánh” - cô Minh cho hay.

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