Mới đây, Công an TP. Lào Cai có quyết định khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo báo Giao Thông, trưa ngày 15/6, lãnh đạo Công an TP. Lào Cai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Lào Cai đã khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại tổ 5 phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo báo Lao Động, ngày 14/6, ông Đào Minh Nhàn (ở phường Kim Tân, TP Lào Cai) cho biết, gia đình đang chờ đợi quyết định tố tụng của Công an TP Lào Cai về vụ Đào Thị Khánh L (22 tuổi, cháu gọi ông Nhàn là chú ruột) nghi bị bạn trai đánh tử vong.

Khởi tố vụ án nữ sinh viên nghi bị bạn trai đánh tử vong tại Lào Cai - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo ông Nhàn, tháng 3/2021, L có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai). Trong thời gian này, L và Tùng nhiều lần mâu thuẫn. Đầu tháng 3/2022, L quyết định chia tay.

Đến tối 15/3, Tùng gọi L đến nhà anh ta ở bãi cát sỏi Xuân Tăng. Nạn nhân sau đó bắt xe khách từ Hà Nội về Lào Cai gặp bạn trai cũ. Đến đêm 16/3, ông Nhàn nhận điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

"Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương" - ông Nhàn nói.

Theo Zing News, chú của nạn nhân cho biết hôm đó, Tùng cũng có mặt ở bệnh viện. Anh ta thừa nhận với ông Nhàn về việc đã tát, đẩy L vào tường.

Tình trạng của L khi nhập viện - Ảnh: Zing News

"Tùng nói tối 15/3, 2 đứa vẫn đi ăn nhưng khi về nhà thì cãi vã, đánh nhau. Đến sáng hôm sau ( ngày 16/3), Linh kêu đau đầu, người phù nên đến chiều, cậu ta đưa cháu tôi vào một bệnh viện ở TP Lào Cai cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh lúc 21h" - ông Nhàn kể.

Sau đó, gia đình ông Nhàn đưa Linh đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) nhưng cô gái 22 tuổi tử vong tối 27/3. Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

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