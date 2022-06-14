Cụ thể, vào đêm 16/3, ông Nhàn nhận điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Ông Nhàn cho biết: "Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán Linh bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương".

Theo chia sẻ thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống , gia đình chị Đào Thị Khánh Linh (22 tuổi, ở TP Lào Cai) đã trình báo vụ việc, vào rạng sáng 16/3, chị Linh bị bạn trai tên Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở TP Lào Cai) hành hung ở nhà riêng của đối tượng. Vụ việc khiến chị Linh bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Đến ngày 27/3, chị Linh tử vong.

Tại cơ quan công an, Tùng cho biết rất đau lòng và cảm thấy tiếc nuối khi sự việc xảy ra. Kể lại vụ việc, Tùng nói có quan hệ tình cảm với Linh hơn một năm nay. Cô gái 22 tuổi học ở Hà Nội, thỉnh thoảng lại về Lào Cai để gặp bạn trai. Thời điểm xảy ra vụ việc, Tùng cho hay 2 người vẫn đang yêu nhau.

Dẫn tin từ Zing, sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố đã triệu tập Tùng đến cơ quan công an làm việc. Tại đây, bước đầu Tùng đã thừa nhận hành vi đánh chị Linh.

"Tối 15/3, tôi và Linh vẫn đi ăn bình thường nhưng lúc về có mâu thuẫn, cãi vã chuyện tình cảm. Tôi có tát Linh một cái, đẩy cô ấy ngã, nhưng sau đó Linh vẫn đứng dậy và bình thường. Đến hôm sau, Linh kêu đau, nên tôi đưa đi viện. Từ khi vụ việc xảy ra, tôi đều hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng. Tôi cũng đã cùng công an diễn lại vụ việc tại hiện trường. Thời gian qua, tôi nhiều lần đến trụ sở điều tra để khai", Tùng kể và nói bản thân không trốn tránh, mà trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi gọi cho người nhà bạn gái.

Tình trạng của Linh khi nhập viện - Ảnh: Zing

Theo thanh niên này, sau vụ việc, bố anh ta và gia đình nạn nhân đã nhiều lần trao đổi về hướng giải quyết, nhưng không đạt được thỏa thuận. Đồng thời, nói về những vết bầm tím trên mắt, tai, cơ thể của nạn nhân, Tùng nói không gây ra những dấu tích đó. Anh cho hay: "Trong lúc mâu thuẫn, tôi tát Linh một cái vào má chứ không đánh đập, hành hung. Trước khi đưa vào viện, những vết bầm đó không hề có mà nó xuất hiện khi Linh nhập viện được một thời gian".

Vết bầm trên thân thể của Linh - Ảnh: Zing

Khi đưa vào viện, Linh vẫn tỉnh táo nhưng sau đó nghi phạm bận chuẩn bị đồ đạc, xe cộ nên không biết chính xác bạn gái hôn mê khi nào và thời điểm nào xuất hiện các vết bầm tím.

Về nhận định của bác sĩ rằng Linh bị chấn thương sọ não, Tùng cho hay: "Tôi đẩy Linh ngã nhưng khi đó ở trong phòng tối, không bật đèn nên tôi không thấy chính xác Linh ngã như thế nào, có đập đầu vào đâu không. Tôi chỉ biết là sau đó Linh vẫn bình thường". Đồng thời, Tùng nói bản thân chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của nạn nhân.

Ngoài ra, công an TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang đợi kết luận từ cơ quan giám định về nguyên nhân tử vong của Đào Thị Khánh Linh để kết luận đơn tố cáo Phạm Văn Tùng đánh tử vong cô gái này.