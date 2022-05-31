Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, vào đêm 29/5, trên địa bàn huyện có hai cháu bé bị sét đánh tử vong khi đang ngủ.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết đêm 29/5, trên địa bàn huyện có hai trẻ em bị sét đánh tử vong.

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 29/5, L.M.Q. (sinh năm 2013) và L.T.L. (sinh năm 2019), là chị em họ, cùng trú tại bản bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, bị sét đánh tử vong khi đang ngủ trên lán nương của ông bà. Vị trí lán nương này cách trung tâm bản Sín Chải khoảng 6 km.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTV News

Dẫn tin từ VTV News, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ Nguyễn Phú Thiết thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới hiện trường xác minh và đưa thi thể hai cháu bé về bản để gia đình lo hậu sự. Gia đình hai cháu bé đều thuộc diện hộ nghèo, trong đó cháu L.T.L bố mẹ đã ly hôn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Nà Hỳ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân, gia đình nạn nhân. Đồng thời, các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Pồ phối hợp với UBND xã Nà Hỳ cũng đã hỗ trợ, chia sẻ mất mát với gia đình các cháu.

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