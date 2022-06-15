Hoàn cảnh éo le của nữ sinh 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh dẫn đến tử vong: 'Cứ tưởng tương lai rộng mở vậy mà lại chết trong đau đớn'

Xã hội 15/06/2022 10:42

Mới đây, anh Đào Minh Nhàn (chú ruột của nữ sinh viên) cho biết Đ.T.K.L. (22 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai) có hoàn cảnh hết sức éo le.

Liên quan đến vụ nữ sinh viên Đ.T.K.L. (22 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai) tử vong bất thường, dẫn tin từ Zing, vào ngày 14/6 Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh 22 tuổi này.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra công an thành phố Lào Cai đã triệu tập Phạm Văn Tùng (30 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai - bạn trai L.) đến làm việc và đã khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận đã tát và đẩy ngã bạn gái, nhưng phủ nhận việc gây ra những vết bầm tím trên mặt và cơ thể của nữ sinh này.

Hoàn cảnh éo le của nữ sinh 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh dẫn đến tử vong: 'Cứ tưởng tương lai rộng mở vậy mà lại chết trong đau đớn' - Ảnh 1
Nữ sinh L. trước khi tử vong - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam, anh Đào Minh Nhàn (36 tuổi, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - chú ruột nữ sinh L.) cho biết: L. có hoàn cảnh hết sức éo le. Trước đây, do gia đình không đồng ý nên bố mẹ L. không đến được với nhau. Sau khi sinh L. được 3 tháng thì mẹ đưa con sang nhà bà nội chăm sóc. Từ đó L. sống cùng ông, bà và chú, thím.

Anh Nhàn nghẹn ngào: "Bố cũng đã lấy vợ, mẹ đi lấy chồng. Từ bé L. sống trong sự yêu thương che chở của bà nội. Dù thiệt thòi đủ thứ nhưng L. ngoan ngoãn và rất ý chí. Ngày cháu vào đại học cả gia đình tôi rất vui mừng và tự hào. Tháng 6 này cháu sẽ ra trường, cháu nói về tương lai và những hoài bão đang ở phía trước khiến tôi rưng rưng xúc động. Tương lai đang rộng mở, vậy mà kẻ thủ ác đã khiến cháu tôi bỏ mạng trong đau đớn".

Hoàn cảnh éo le của nữ sinh 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh dẫn đến tử vong: 'Cứ tưởng tương lai rộng mở vậy mà lại chết trong đau đớn' - Ảnh 2
Hình ảnh nạn nhân khi phải cấp cứu - Ảnh: Báo Dân Việt

Cũng theo anh Nhàn, chuyện cháu L. và T. yêu nhau, gia đình anh cũng biết. Mặc dù T. từng trải qua một đời vợ và đã có con nhưng gia đình chưa bao giờ xem nặng chuyện đó. Trong thời gian yêu nhau khoảng từ đầu năm 2021, cũng nhiều lần T. và L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã...

"Gia đình tôi vẫn nghĩ cháu L. đang đi thực tập ở Hà Nội thì rạng sáng 16/3, tôi nhận được điện thoại thông báo cháu gái đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán L. bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương. Sau đó chúng tôi chuyển L. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhưng cháu đã tử vong vào ngày 27/3", anh Nhàn chia sẻ.

Đã 3 tháng trôi qua nhưng cái chết của nữ sinh L. vẫn chưa được làm rõ khiến gia đình anh Nhàn vô cùng sốt ruột. Hiện tại, người thân của nữ sinh L. đang đợi kết quả giám định, kết luận nguyên nhân tử vong của nữ sinh L. từ cơ quan chuyên môn.

Vụ nghi án cô gái 22 tuổi bị bạn trai đánh dẫn đến tử vong: Nam thanh niên lên tiếng khi bị tố cáo

Vụ nghi án cô gái 22 tuổi bị bạn trai đánh dẫn đến tử vong: Nam thanh niên lên tiếng khi bị tố cáo

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Tùng thừa nhận đã tát và đẩy ngã bạn gái, nhưng phủ nhận việc gây ra những vết bầm tím trên mặt và cơ thể của cô gái 22 tuổi.

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