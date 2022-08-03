Giải oan cho nữ sinh lớp 12 tử vong sau tai nạn ở Ninh Thuận: Kết quả nồng độ cồn của nữ sinh chưa được kiểm chuẩn, không đủ tin cậy

Xã hội 03/08/2022 08:37

Chiều 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông cùng Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo thông tin về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong trong vụ tai nạn giao thông với ô tô.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, chiều 2/8, các cơ quan liên quan tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ tai nạn khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong.

Mở đầu họp báo, ông Nguyễn Tri Long - phó giám đốc sở Thông tin truyền thông Ninh Thuận trình bày thông cáo báo chí bằng văn bản. Theo cơ quan chức năng Ninh Thuận, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh trên chưa được kiểm chuẩn, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nữ sinh.

Theo kết xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, thực hiện theo Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an về việc quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn cho bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, đồng thời lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo quy định. 

Kết quả: "Đến 11h cùng ngày, kỹ thuật viên đọc kết quả trên máy sinh hóa và lưu vào phần mềm kết quả Ethanol (cần)/[máu] là 0,79g/l. Sau khi nhận thấy kết quả không hợp lý, khoa Hóa sinh - Vi sinh đã liên hệ với khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để xác minh lại nhưng bệnh nhân quá nặng nên người nhà đã xin về". 

Qua đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc xác định lại nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, ngày 29/7/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có văn bản số 1869/BVT-KHTH về việc báo cáo giải trình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, nêu rõ: "Khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân). 

Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo đúng quy định. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chuẩn, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân". 

Ông Nguyễn Tri Long cũng thông tin: Hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng thời tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh. Giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình cháu Hồ Hoàng Anh.

Giải oan cho nữ sinh lớp 12 tử vong sau tai nạn ở Ninh Thuận: Kết quả nồng độ cồn của nữ sinh chưa được kiểm chuẩn, không đủ tin cậy - Ảnh 1
Cơ quan CSĐT dựng lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Zingnews

Bên cạnh đó, cũng tại buổi họp báo, theo thông tin từ báo Người Lao động, trả lời câu hỏi lỗi thuộc về ai trong vụ tai nạn thương tâm này, thượng tá Hà Công Sơn - Phó trưởng Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, qua xác minh, trong khi điều khiển ôtô ông Minh có nghe điện thoại và chuyển hướng xe không an toàn, vì vậy là vi phạm luật giao thông. Còn em Hồ Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ.

Theo thượng tá Sơn, ngày 30/6, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân có công văn gửi Công an, VKSND TP. Phan Rang - Tháp Chàm đề nghị hỗ trợ khám nghiệm hiện trường, tử thi, phương tiện, dựng lại hiện trường. Đến nay, toàn bộ hồ sơ vụ án đã bàn giao Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 để xem xét các vấn đề mà báo chí nêu. "Qua trao đổi với Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3, họ nói đang xem xét để khởi tố sớm vụ án" - ông Sơn cho hay.

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Thượng tá Hà Công Sơn cho biết tài xế Minh đã chuyển hướng ôtô không an toàn, điều này là vi phạm luật giao thông. Còn nạn nhân đi đúng làn và tốc độ cho phép.

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