Bắc Kạn: Nữ sinh 16 tuổi bị mù mắt do tiêm filler nâng mũi

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 22/7, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thời gian gần đây, đơn vị này tiếp nhận nhiều ca tai biến do làm đẹp, trong đó có những ca bị di chứng nặng nề, tắc mạch, mù mắt.

Mới nhất là trường hợp một bệnh nhân nữ 16 tuổi (Bắc Kạn) bị mù mắt phải do tiêm filler nâng mũi ở spa của người quen.

Ngay sau khi tiêm, cô gái trẻ xuất hiện tình trạng đau đầu, nhức mắt. Nhân viên spa khuyên cô uống thuốc giảm đau. Thấy đỡ mệt, bệnh nhân chủ quan, không đi khám. Sau hơn 1 ngày, khi tình trạng đau dữ dội hơn, nhìn mờ, bệnh nhân quê Bắc Kạn mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám. Do đến viện quá muộn, bệnh nhân không thể phục hồi thị lực mắt phải.

Bệnh nhân nữ 16 tuổi (Bắc Kạn) bị mù mắt phải do tiêm filler nâng mũi ở spa của người quen - Ảnh: Vietnamnet

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay tai biến trong thẩm mỹ nội khoa thường do sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng thời gian sử dụng (như dùng sản phẩm chứa corticoid kéo dài).

Bên cạnh đó,theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, hiện nay, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng ở tất cả đối tượng, từ người trẻ, trung niên ở cả phụ nữ và nam giới. Trong khi đối tượng trẻ tuổi, thanh niên thường có nhu cầu sửa các đường nét trên khuôn mặt theo xu hướng, hay làm đẹp để giống thần tượng… thì với người trung tuổi, lớn tuổi lại lựa chọn làm đẹp để khắc phục tình trạng da lão hóa, do da chảy xệ.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyến cáo: "Nhu cầu làm đẹp, thẩm mỹ ngày càng tăng nhưng do thiếu thông tin, kiến thức và lựa chọn cơ sở làm đẹp không đúng nên tỉ lệ bệnh nhân bị tai biến trong hoặc sau quá trình can thiệp thẩm mỹ tăng lên. Vì vậy, để an toàn, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin nơi định đến làm đẹp, xem cơ sở đó có được cấp phép của cơ quan chuyên môn hay không, bác sĩ thực hiện có chứng chỉ hành nghề hay không".

