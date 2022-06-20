Một vụ tai nạn đã xảy ra mới đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước khiến một cháu bé tử vong thương tâm.

Theo Zing News, một vụ tai nạn đã xảy ra khoảng 9h ngày 20/6, trên đường liên xã đoạn qua ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm trên, chị Võ Thị Bích T. (31 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp) chạy xe máy trên đường liên xã, hướng từ huyện Bù Đốp đi TP.HCM, chở theo cháu Phạm Thị Thúy N. (9 tuổi) và một bé khác đi tiêm vaccine. Đến đoạn ấp 3, xã Thanh Hòa, do đường trơn khiến chị Truyền lạc tay lái, té ngã ra đường.

Cùng lúc, ôtô tải biển số Đắk Lắk do Nguyễn Văn Tiên (39 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) cầm lái, lưu thông cùng chiều phía sau cũng vừa đi tới.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing News

Theo báo Tin Tức, vụ tai nạn trên khiến cháu N. tử vong tại chỗ. Chị Truyền và một cháu nhỏ khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Cảnh sát giao thông, Công an huyện Bù Đốp đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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