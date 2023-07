Động thái này được đưa ra căn cứ vào kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 trước đó nhận được từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 7/8, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân), nguồn tin riêng cho hay.

Các cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, tại cuộc họp báo ngày 2/8, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức, thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Vào sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.