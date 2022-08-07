Sau hơn một tháng nữ sinh lớp 12 bị tài xế ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 7/8, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân), nguồn tin riêng cho hay. Động thái này được đưa ra căn cứ vào kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 trước đó nhận được từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Các cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, tại cuộc họp báo ngày 2/8, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức, thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền. Vào sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Ông Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP.Phan Rang (Tháp Chàm), tại buổi họp báo - Ảnh: Báo Thanh niên Qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; hiện là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong. Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Vụ nữ sinh gặp nạn khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực tiếp đến xin lỗi gia đình, tiến hành hủy kết quả xét nghiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp đến viếng nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời xin lỗi phía gia đình về sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn vừa qua.

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