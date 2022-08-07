Khởi tố vụ nữ sinh lớp 12 bị tài xế lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận

Xã hội 07/08/2022 14:04

Sau hơn một tháng nữ sinh lớp 12 bị tài xế ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 7/8, Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra quyết định khởi tố vụ án một quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Quyết định khởi tố cũng được cơ quan trên thông báo, gửi đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) và Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2 (Quân chủng Phòng không - Không quân), nguồn tin riêng cho hay.

Động thái này được đưa ra căn cứ vào kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 trước đó nhận được từ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Khởi tố vụ nữ sinh lớp 12 bị tài xế lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận - Ảnh 1
Các cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, tại cuộc họp báo ngày 2/8, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức, thượng tá Hà Công Sơn, Phó Trưởng Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, do vụ tai nạn giao thông liên quan đến quân nhân, hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý theo thẩm quyền.

Vào sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về quảng trường 16 Tháng 4. Khi đến trước cổng một ngân hàng thì va chạm với ô tô đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào cây trụ điện đường nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Khởi tố vụ nữ sinh lớp 12 bị tài xế lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận - Ảnh 2
Ông Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP.Phan Rang (Tháp Chàm), tại buổi họp báo - Ảnh: Báo Thanh niên

Qua xác minh của cơ quan chức năng, lúc 8 giờ 10 phút ngày 28/6, ông Hoàng Văn Minh (SN 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; hiện là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với cháu Hồ Hoàng Anh (SN 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Theo ông Hồ Hoàng Hùng (cha Hồ Hoàng Anh), sáng hôm xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên, vào lúc 7 giờ sáng, Hoàng Anh đang ở trường để làm thủ tục nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 cùng các bạn khác. Trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng này.

Vụ nữ sinh gặp nạn khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực tiếp đến xin lỗi gia đình, tiến hành hủy kết quả xét nghiệm

Vụ nữ sinh gặp nạn khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực tiếp đến xin lỗi gia đình, tiến hành hủy kết quả xét nghiệm

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp đến viếng nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời xin lỗi phía gia đình về sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận nữ sinh lớp 12 tử vong khởi tố tài xế tông nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 46 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?