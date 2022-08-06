Vụ nữ sinh gặp nạn khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực tiếp đến xin lỗi gia đình, tiến hành hủy kết quả xét nghiệm

Xã hội 06/08/2022 15:32

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp đến viếng nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời xin lỗi phía gia đình về sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn vừa qua.

Theo Người lao động, tại gia đình em Hồ Hoàng Anh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã thành kính thắp hương, gửi lời chia buồn đến gia đình về vụ tai nạn.

Liên quan kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh này, ông Thái Phương Phiên thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận một lần nữa xin lỗi đến gia đình và cho biết sẽ có quyết định hủy kết quả. Ông Phiên cũng thông tin sẽ tiến hành thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá quy trình xét nghiệm vụ việc nhằm làm rõ các sai sót trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

Vụ nữ sinh gặp nạn khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực tiếp đến xin lỗi gia đình, tiến hành hủy kết quả xét nghiệm - Ảnh 1
Tai nạn giao thông dẫn đến nữ sinh tử vong. Ảnh: VTC

Về phía gia đình nạn nhân, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh cho biết, thời gian qua gia đình chịu nhiều nỗi đau quá lớn từ việc con gái qua đời. Cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh, cho biết chấp nhận lời xin lỗi của bệnh viện. Tuy nhiên ông cũng yêu cầu phía bệnh viện cần có thông báo chính thức bằng văn bản cho gia đình và truyền thông khi có quyết định chính thức về hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn đã công bố trước đó nhằm minh oan cho cháu Hồ Hoàng Anh.

Vụ nữ sinh gặp nạn khi nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trực tiếp đến xin lỗi gia đình, tiến hành hủy kết quả xét nghiệm - Ảnh 2
Gia đình đã chịu nhiều nỗi đau từ việc mất con gái. Ảnh: Người lao động

Theo Lao Động đưa tin trước đó, trên đường đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), nữ sinh lớp 12, bị ôtô 7 chỗ chuyển hướng không an toàn, thiếu quan sát tông chết vào sáng 28.6.

Ngày 13.7, Công an thông báo cho gia đình nạn nhân về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh là là 0,79g/L. Sau đó, cha ruột nữ sinh là ông Hồ Hoàng Hùng gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng theo hướng không đồng ý kết quả đo nồng độ cồn trong máu của con gái. Cụ thể ông cho rằng một nữ sinh đi đến trường lúc sáng thì làm sao có thể có nồng độ cồn.

Cũng theo VTC, bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định tài xế "chuyển hướng không an toàn". Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án.

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