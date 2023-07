Theo Lao Động đưa tin trước đó, trên đường đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), nữ sinh lớp 12, bị ôtô 7 chỗ chuyển hướng không an toàn, thiếu quan sát tông chết vào sáng 28.6.

Ngày 13.7, Công an thông báo cho gia đình nạn nhân về kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh là là 0,79g/L. Sau đó, cha ruột nữ sinh là ông Hồ Hoàng Hùng gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng theo hướng không đồng ý kết quả đo nồng độ cồn trong máu của con gái. Cụ thể ông cho rằng một nữ sinh đi đến trường lúc sáng thì làm sao có thể có nồng độ cồn.

Cũng theo VTC, bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định tài xế "chuyển hướng không an toàn". Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án.