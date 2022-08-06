Được biết, các bé hiện chỉ sống chung với cha, mẹ của bé đã đi xuất khẩu lao động hơn một năm trước. Gia cảnh nghèo khó, bố lại nghiện rượu khiến các con có cuộc sống không mấy yên ả. Sự việc ‘dạy dỗ’ con của T. cũng được người họ hàng xác nhận không phải là lần đầu T. đánh đập các con, phía UNBD xã cũng khó nắm vì T. có công việc bấp bênh, anh làm nghề đánh cá trên biển, thu nhập không ổn định.

Bé gái bị bạo hành. Ảnh: Dân Việt

Chia sẻ trên Zing News, người thân bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh bị bố bạo hành đã xác nhận nhiều lần các cháu bị đánh phải chạy đi xin lánh nạn, theo người này, nhiều lần say rượu, T. đều đánh con. Nhưng khi mọi người hai bên nội, ngoại can ngăn, khuyên nhủ bỏ rượu, T. bỏ ngoài tai và nói: "Con tôi, tôi dạy". Người thân nạn nhân cũng tâm sự “có hôm nửa đêm, các cháu chạy sang nhà xin lánh nạn vì bị bố đánh. Nhìn các cháu mà thương, không biết phải làm thế nào”.