Chia sẻ trên Zing News, người thân bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh bị bố bạo hành đã xác nhận nhiều lần các cháu bị đánh phải chạy đi xin lánh nạn, theo người này, nhiều lần say rượu, T. đều đánh con. Nhưng khi mọi người hai bên nội, ngoại can ngăn, khuyên nhủ bỏ rượu, T. bỏ ngoài tai và nói: "Con tôi, tôi dạy". Người thân nạn nhân cũng tâm sự “có hôm nửa đêm, các cháu chạy sang nhà xin lánh nạn vì bị bố đánh. Nhìn các cháu mà thương, không biết phải làm thế nào”.

Các bé hiện đã được chăm sóc. Ảnh: Zing News

Lần bị đánh trên đây, theo xác minh của cơ quan chức năng, tối 27/7, bé N. đến nhà người thân ở cạnh nhà chơi rồi ngủ qua đêm, song không xin phép bố. Đến trưa 28/7, lúc về nhà, N. bị ông T. bắt cởi hết quần áo rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên xà nhà và gọi người con trai 12 tuổi quay lại nhưng không để ai biết.

Cũng theo Dân Việt, hiện, theo thông tin từ phía công an, T. đã trốn khỏi nơi cư trú. Riêng cháu N. cũng được chăm sóc và cùng người thân đến trụ sở Công an xã Cương Gián phối hợp làm rõ nguyên nhân sự việc. Công an huyện Nghi Xuân cũng khuyến cáo các trang tin, mạng xã hội khi chuyển tải nội dung liên quan đến trẻ em, mà cụ thể là vụ việc này, không đưa các thông tin, hình ảnh, đời tư của bé N và anh trai là bé T. lên mạng xã hội vì có thể gây ra nhiều hệ lụy rất lớn về tâm lý và đời sống của trẻ.