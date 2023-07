Sau khi nhận được tin báo và bắt giữ, công an thành phố Thủ Đức đã tích cực lấy lời khai của kẻ thủ ác đã giết hại người phụ nữ 38 tuổi trong nhà nghỉ.

Theo thông tin từ Zingnews, Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương) là nghi phạm sát hại bà L.T.T. (38 tuổi, quê Thanh Hóa) tại nhà nghỉ ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Khi bị bắt giữ, Tiến khai sống chung với bà T. như vợ chồng tại tỉnh Bình Dương. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và bà T. nói chia tay Tiến để về quê.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Zingnews

Ngày 1/8, bà T. cùng con gái đến thuê phòng tại nhà nghỉ ở phường Hiệp Bình Chánh.

Đến 17h ngày 2/8, Tiến đến nhà nghỉ trên thuê phòng khác để ở. Đến tối cùng ngày, sau khi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm đã bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Cũng theo báo Công lý, khi kiểm tra thấy chị T đã chết, Tiến hốt hoảng nhờ người trong nhà nghỉ gọi điện báo Công an đến bắt mình. Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, đưa Tiến về trụ sở để tiến hành lấy lời khai và xử lý theo pháp luật. Hành vi của Tiến khiến không ít người hoang mang, lo sợ.

