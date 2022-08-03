Người phụ nữ cực khổ chạy vạy khắp nơi xin tiền cứu con bị lừa sang Campuchia đã chuộc được con về

Xã hội 03/08/2022 18:38

Vui mừng cho người mẹ có con bị lừa bán sang Campuchia, bị đe dọa tống tiền và phải khổ cực đi xin khắp nơi xin tiền nay đã chuộc được con về.

Theo thông tin từ báo Pháp luật, người phụ nữ đi vay nóng cộng với sự hỗ trợ của nhà hảo tâm đã đủ tiền chuộc con mình từ Campuchia về nhà.

Ngày 3-8, chị Nguyễn Thị Liễu (ngụ chung cư CT04 Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cho biết đã chuộc được con trai mình từ Campuchia về. Số tiền chị phải đưa ra để chuộc con là 220 triệu đồng. Số tiền này phần lớn được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Tuy nhiên, chị phải đang vay nóng 60 triệu đồng, với lãi suất 5%/tháng.

'Bây giờ hai vợ chồng tôi phải đi làm để trả nợ lãi và gốc được phần nào hay phần đó. Chứ lãi mỗi tháng 3 triệu mà ngày công lao động của vợ chồng tôi thật sự quá sức. Nhưng quy luật vay là vậy, lúc đó người ta cho mình vay để chuộc được con là mừng rồi', chị Liễu nói.

Người phụ nữ cực khổ chạy vạy khắp nơi xin tiền cứu con bị lừa sang Campuchia đã chuộc được con về - Ảnh 1
Người phụ nữ xin tiền cứu con. Ảnh: Pháp luật

Vào thời điểm trước đó, con chị bị lừa bán qua Campuchia, bị đánh đập, ép làm việc. Chị liên tục nhận được những video con mình bị đánh đập, chích điện. Xót con, chị Liễu phải đi gõ cửa từng sạp ở chợ, từng căn hộ trong chung cư mình sinh sống, mong đủ tiền chuộc con nhưng vẫn không đủ.

Chị Liễu buộc phải vay nóng 60 triệu đồng. Sau đó, chị vào Bình Dương, nhờ người đàn ông – chuyên giúp đỡ chuộc người từ Campuchia và con chị được chuộc về. Sau khi về, con chị phải nằm viện điều trị vì bị tràn dịch do liên tục bị đánh đập ở Campuchia.

Người phụ nữ cực khổ chạy vạy khắp nơi xin tiền cứu con bị lừa sang Campuchia đã chuộc được con về - Ảnh 2

Tờ giấy chị Liễu mang theo gõ cửa từng nhà xin hỗ trợ để giải cứu con trai. Ảnh: Pháp luật

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Liễu cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ, giúp chị chuộc được con về. Chị cũng bày tỏ nỗi khó khi trình báo và làm thủ tục xin nhờ công an giúp đỡ nhưng vì người lừa gạt hiện cũng đang mắc kẹt ở Campuchia, ‘họ còn có hoàn cảnh khổ hơn mình nữa’. Trong khi đó, con chị bị đánh đập liên tục nên phải tự thân tìm cách chuộc con càng sớm càng tốt. Hiện tại, chị đang cố gắng ‘cày’ trả nợ nên khi con chị về nước, công an có làm việc nhưng giờ chị Liễu cũng không có thời gian để hợp tác cùng.

Nói về thủ đoạn lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, báo Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, theo Đại úy Phạm Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam, phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm là dùng mạng xã hội facebook, zalo đăng thông tin tuyển người thu nhập cao.

Khi đăng ký xin việc thì đối tượng dụ dỗ, lôi kéo và đưa sang Campuchia làm việc. Sau khi qua đến Campuchia thì các nạn nhân bị bán vào các khu liên hợp để làm việc. Nếu không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng thì các nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, bỏ đói... và yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình nộp tiền vào tài khoản số tiền rất lớn mới cho về, nếu không sẽ bị bán, mổ nội tạng (thận)...

Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo, qua các vụ việc trên, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa sang Campuchia làm việc. Người lao động đi làm việc tại nước ngoài phải do các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền đứng ra tổ chức, đảm bảo quyền lợi.

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