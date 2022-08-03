Nhóm khách mặc bikini nhặt rác tại bãi biển Ninh Thuận lên tiếng phản bác: chúng tôi không sai, ‘thất vọng với cách nhìn nhận’

Xã hội 03/08/2022 21:16

Cộng đồng mạng lên tiếng ủng hộ nhóm du khách mặc bikini nhặt rác tại bãi biển này hoàn toàn không sai.

Trước đó, theo Dân Việt, một tài khoản Facebook của một trong những nữ du khách đăng dòng trạng thái: "Thử thách yêu biển hôm nay dành cho du khách đi Vĩnh Hy, đi một vòng các đảo lượm sạch rác và đồ nhựa xong mới được tắm biển". Kèm theo đó là những hình ảnh các phụ nữ mặc bikini khoe dáng đang cầm bao nhặt rác. Với những thông tin trên Chính quyền xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho hay, họ sẽ phối hợp truy tìm tài khoản đăng hình ảnh nhóm phụ mặc bikini nhặt rác gây dư luận trái chiều ở Vườn Quốc gia Núi Chúa này cũng như có những biện pháp xử lý thích hợp.

Nhóm khách mặc bikini nhặt rác tại bãi biển Ninh Thuận lên tiếng phản bác: chúng tôi không sai, ‘thất vọng với cách nhìn nhận’ - Ảnh 1
Nữ du khách mặc bikini nhặt rác tại bãi biển Ninh Thuận. Ảnh: Zingnews

Tuy nhiên, theo thông tin tại Zingnews, sau khoảng thời gian xảy ra vụ việc, đa phần cộng đồng mạng lại đưa ra quan điểm ủng hộ nhóm nữ này. Họ cho rằng việc mặc bikini ở bãi biển là hoàn toàn bình thường. Hành động nhặt rác của nhóm thậm chí còn đáng tuyên dương.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã xem những hình ảnh của nhóm du khách này. Ông Hòa khẳng định việc làm của họ hoàn toàn không vi phạm quy định pháp luật.

Nhóm khách mặc bikini nhặt rác tại bãi biển Ninh Thuận lên tiếng phản bác: chúng tôi không sai, ‘thất vọng với cách nhìn nhận’ - Ảnh 2
Hình ảnh nữ du khách mặc bikini phản cảm đi nhặt rác được đăng trên MXH. Ảnh: Dân Việt

Ngô Như Quỳnh (sống tại TP.HCM) là một người trong nhóm khách này. Cô cho biết mình bức xúc với thông tin nhóm của mình bị nhắc nhở, yêu cầu gỡ hình ảnh vì phản cảm.

"Chúng tôi đi du lịch từ TP.HCM trong 3 ngày, từ 28/7 đến 30/7. Việc nhặt rác không phải hoạt động có tổ chức, tính toán mà hoàn toàn là ngẫu hứng. Hôm ấy, nhóm tôi đi tắm biển và có chủ homestay đi cùng. Anh chủ homestay thường kêu gọi du khách cùng người dân địa phương nhặt rác để bảo vệ môi trường trên đảo. Chúng tôi thấy ý nghĩa nên cùng làm", chị Quỳnh chia sẻ.

Nhóm khách mặc bikini nhặt rác tại bãi biển Ninh Thuận lên tiếng phản bác: chúng tôi không sai, ‘thất vọng với cách nhìn nhận’ - Ảnh 3
Như Quỳnh (áo sọc xanh, tay phải) khẳng định hành động của nhóm không sai. Ảnh: Zingnews

Nữ du khách chia sẻ cô không hiểu lý do gì khiến hoạt động của mình và nhóm bạn bị "lên án". Theo nữ du khách, việc mặc bikini đi biển là hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, xung quanh khu vực cũng không có biển báo cấm mặc bikini.

Cô nói thêm: "Trong trường hợp phải gỡ hình ảnh, tôi cũng không nghĩ mình làm sai. Đơn giản, chúng tôi chỉ thất vọng với cách nhìn nhận của một số người về hành động này".

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