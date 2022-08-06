Mới đây, vụ việc một bé gái 13 tuổi bị bạn nhóm bạn học liên tiếp đánh đập, thậm chí lột đồ mặc cho em này khóc lóc van xin khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Được biết, vào ngày 28/6 mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip trên. Nguồn tin trên Tiền Phong cho hay, theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, em học sinh ở xã Hồng Sơn đã gọi thêm bạn tham gia đánh em học sinh ở xã Đông Sơn. Lúc này, nữ sinh bị bạn nữ trên dùng dép tát tới tấp vào mặt khiến em này không kịp phản ứng. Sau đó, nạn nhân còn bị lột đồ trước sự chứng kiến của nhiều người. Tuy nhiên, những người này chỉ đứng yên, cười đùa và dùng điện thoại quay clip lại mà không có thái độ can ngăn.

Cũng theo Zing News, nhiều người khi xem đoạn clip đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nữ sinh nọ. Đồng thời, lên án thái độ vô cảm của những người chứng kiến sự việc nhưng có thái độ vô tâm, dửng dưng.

Nữ sinh bị đánh tới tấp vào mặt. Ảnh: Zing News

Lãnh đạo UBND xã Đông Sơn cho biết thêm: “Hiện, em học sinh bị đánh phải nhập viện điều trị. Cơ quan công an cũng đang vào cuộc để xác minh, làm rõ”. Trong khi đó, gia đình nạn nhân khi được mời lên làm việc đã ghi nhận thông tin và hứa sẽ có biện pháp nắn chỉnh, đồng thời muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân này.

Vụ việc nhóm nữ sinh đánh bạn trên lại một lần nữa khiến dư luận đặt ra câu hỏi về việc làm sao giảm thiểu tối đa nạn bạo lực học đường.

Nhiều người cho rằng một số học sinh có lối sống đua đòi và thiếu kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, làm chủ bản thân trong cách giải quyết các xung đột. Từ đó, các em dễ bị lôi kéo, kích động, dễ dẫn đến nguy cơ dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Cần có biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để tăng cường các biện pháp giáo dục, kỷ luật tích cực cho học sinh; tăng cường truyền thông, làm lan tỏa các tấm gương điển hình tiêu biểu cũng như khích lệ việc thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử văn hóa học đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-bi-danh-toi-tap-vao-mat-cha-me-thanh-tam-muon-xin-loi-nan-nhan-489157.html